الامارات | خدع سحرية في «المجاز».. ومعركة أسكتلندية بـ «القصباء»

شكرا لقرائتكم خبر عن خدع سحرية في «المجاز».. ومعركة أسكتلندية بـ «القصباء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باقة من الإبداع وعروض الخفّة، حضرت في واجهة المجاز المائية، والقصباء بالشارقة، التي استضافت عرضين ضمن فعاليات مهرجان «فرنج الشارقة»، الذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من فناني العروض الترفيهية من مختلف أنحاء العالم.

وقاد الممثل ونجم ألعاب الخفة الأميركي بول ناثان، الذي يوجد للمرة الأولى في الشارقة، العرض الترفيهي «أنا لا أحبّ الأطفال»، على مسرح منطقة الفعاليات الشرقية في واجهة المجاز المائية. واشتمل العرض على كثير من الفقرات الترفيهية التي امتازت بالكوميديا السريعة، والتي وجدت صداها بالضحك من الجمهور.

وتفاعل الأطفال المشاركون وذووهم مع الفقرات التي قدمها ناثان، وتنوعت بين السحر والألعاب والحركات الراقصة، التي صاحبها عزف موسيقي على الغيتار، منح مزيداً من الأجواء المبهجة على العرض، إضافة إلى الخدع السحرية التي شارك فيها الجميع. وحرص الفنان الأميركي ناثان قبل مشاركته في المهرجان على تعلم بعض المفردات باللغة العربية، إذ خصص ساعات عدة يومياً لتعلم بعض الكلمات، ليتقن الحروف الـ10 الأولى من الأبجدية، ورحّب بجمهور العرض بعبارة «مرحباً بكم». كما شهدت «القصباء» إحدى الوجهات السياحية البارزة في الشارقة، تقديم العرض الأسترالي «جي بي كوالا»، الذي تضمن مشاهد تمثيلية لمعركة أسكتلندية من القرون الوسطى، إلى جانب حركات إبداعية استخدم في تأديتها السكاكين والسوط الجلدي، ومشاهد سينمائية إيمائية، عاش خلالها الزوار من مختلف أفراد العائلة لحظات من السعادة والمرح.

Advertisements

الفنان الأميركي ناثان قبل مشاركته في المهرجان تعلم مفردات عربية، ورحّب بجمهور العرض بعبارة «مرحباً بكم».

1

فبراير المقبل موعد اختتام المهرجان، الذي يزيّن أربع وجهات في الشارقة.