الامارات | عارضة أزياء بلا ذراعين تتحدى مفاهيم الجمال

شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة أزياء بلا ذراعين تتحدى مفاهيم الجمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط عارضة الأزياء المكسيكية آنا جابريلا مولينا، التي ولدت بلا ذراعين لتحدي المفاهيم التقليدية للجمال بالفوز في مسابقة ملكات الجمال بمسقط رأسها بولاية فيراكروز. وقالت مولينا خريجة علم النفس التي يبلغ عمرها 24 عاماً الأسبوع الماضي، إن قبول حالتها كان صعباً، ولكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقة.

وأوضحت أن ولادتها دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.