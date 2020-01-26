الامارات | هل يشرب طفلك ما يكفي من الماء؟

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشرب طفلك ما يكفي من الماء؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من الصعب منع أطفالكم من الاستمتاع باللعب وخوض المغامرات، ولكن عليكم التأكد باستمرار من الحفاظ على ترطيب أجسامهم، خصوصاً الصغار منهم، الأمر الذي قد يواجه كثيراً من الرفض والعناد.

وترى اختصاصية السلوك الغذائي، الدكتورة كارلا حبيب مراد، من كلية الزراعة وعلوم التغذية في الجامعة الأميركية في بيروت، أنه لا يوجد رقم محدد لكمية المياه التي ينبغي علينا شربها بشكل يومي، ومع ذلك ينصح معظم خبراء الصحة بشرب ما يعادل ثمانية أكواب من الماء يومياً، إلا أن هناك كمية موصى بها للأطفال يومياً من قبل الأكاديمية الوطنية للطب، التي تعطي تقديراً لعدد أكواب الماء المفترض تناولها.

وأضافت مراد أن «الترطيب مهم جداً بالنسبة للأطفال، فهم يحتاجون إلى شرب مزيد من الماء خلال اليوم، لأسباب عدة، منها نموهم السريع، ونسبة المياه العالية في جسمهم، وكونهم أكثر نشاطاً من البالغين بشكل عام، ما يعني خسارتهم لمزيد من السوائل».

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بدورها، قالت أخصائية التغذية، جمانة الدباغ: «لا يطلب الأطفال عادة شرب الماء كخيار أول عند شعورهم بالعطش، ويتوجب على الأهل أن يجعلوا الماء في متناول الأطفال ويقدموه بطريقة مرحة».

وفي ما يلي بعض النصائح التي ستساعدكم في الحفاظ على ترطيب أجسام صغاركم:

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