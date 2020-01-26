الامارات | «الأقصر للسينما الإفريقية» يتذكر يوسف شاهين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر للسينما الإفريقية» يتذكر يوسف شاهين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (نادي السينما الإفريقية)، بذكرى ميلاد المخرج العالمي الراحل يوسف شاهين على نحو مختلف شكلاً ومضموناً هذا العام، بحضور أبطال بعض أفلامه. وقال رئيس المهرجان السيناريست، سيد فؤاد، إن «عرض أفلام يوسف شاهين في بعض الدول الإفريقية خطوة مهمة لفتح سوق للفيلم المصري في إفريقيا، حيث ستعرض أفلام (باب الحديد) و(عودة الابن الضال) و(هاملت الإسكندراني) كعرض عالمي أول». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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