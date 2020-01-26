شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان فرانكوفيلم» يحتفي بالفرنسية في دبي وأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الإمارات قريباً الدورة العاشرة لمهرجان فرانكوفيلم، التي تستمر من 28 فبراير إلى 7 مارس المقبلين، وتُقام في مكانين منفصلين هما سينما عقيل في دبي وفندق اديشن في أبوظبي.
وكان مهرجان فرانكوفيلم انطلق قبل 10 أعوام، وهو يهدف إلى الاحتفاء باللغة الفرنسية من خلال السينما. في إطار «شهر الفرانكوفونية» الذي يتم الاحتفال به كل عام في شهر مارس في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل السينما أداة مهمّة للاحتفاء باللغة الفرنسية وتنوعها.
وأصبح مهرجان فرانكوفيلم موعداً مهمّاً على المستوى المحلي خاصّة بعد أن حصلت الإمارات على صفة عضو منتسب في المنظمة الدولية للفرانكفونية (IOF) خلال قمة الفرنكوفونية الأخيرة في إيرفان في عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «مهرجان فرانكوفيلم» يحتفي بالفرنسية في دبي وأبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.