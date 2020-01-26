الامارات | 7 مكبرات صوت لـ «بي.تي.إس» تباع بـ 83 ألف دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مكبرات صوت لـ «بي.تي.إس» تباع بـ 83 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دار جوليان للمزادات، أول من أمس، إن سبعة مكبرات صوت استخدمتها فرقة «بي.تي.إس» الكورية الجنوبية لموسيقى البوب في إحدى جولاتها، بيعت بسعر 83 ألفاً و200 دولار، خلال مزاد لصالح الأعمال الخيرية قبل حفل توزيع جوائز «غرامي»، لتجني بذلك ما يزيد ثماني مرات على السعر المتوقع لها في البداية.

وأضافت دار جوليان أن مكبرات الصوت التي تحمل تواقيع أعضاء الفريق تمثل أول المتعلقات لفرقة «بي.تي.إس» تباع في مزاد. وكانت الدار قد قدرت سابقاً أن هذه الأجهزة ستباع بمبلغ يراوح بين 10 و20 ألف دولار.

وقادت الفرقة المؤلفة من سبعة أفراد موجة من موسيقى البوب الكورية إلى مناطق تجاوزت آسيا ووصلت إلى الولايات المتحدة، بعد ستة أعوام فقط من ظهور الفرقة عام 2013. وفي 2019 أصبحت «بي.تي.إس» أول فرقة منذ «البيتلز» تتصدر ثلاثة ألبومات لها المركز الأول على قائمة «بيلبورد 200» خلال عام. واستُخدمت مكبرات الصوت المبيعة في الفترة من 2017 إلى 2019 خلال جولة للفرقة بعنوان «لاف يورسيلف» (أحِبَّ نفسك). و«بي.تي.إس» من بين الفرق التي ستشارك في إحياء حفل توزيع جوائز «غرامي».