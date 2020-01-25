تعاني العديد من الفتيات من ظهور قشرة في الشعر، نتيجة نمو الفطريات في الجلد، وعدم الاعتناء بالشعر، فضلا عن ضعف في فروة الرأس.
وفيما يلي 6 وصفات طبيعة تساعد على التخلص القشرة نهائيا، وبحسبما ذكره موقع Authority Nutrition:-
زيت شجرة الشاى
يساعد في علاج القشرة وأيضا في علاج حب الشباب والصدفية وله تأثير مضاد قوي للبكتريا ومقاوم للفطريات المسببة للإكزيما والقشرة.
زيت جوز الهند
يساعد في ترطيب الجلد الجاف ويزيل القشور ويعالج الإكزيما
الصبار
له تأثير مضاد للبكتريا والفطريات ويقلل الالتهابات والحكة
خل التفاح
يساعد في علاج القشرة، فعند وضع معلقة صغيرة منه على الشعر أثناء الاستحمام، تقل القشرة وتُقتل البكتريا.
أوميجا 3
تناول السالمون والتونة لاحتوائهما على أوميجا 3 فيقلل من ظهور القشرة.
صودا الخبيز
تتميز بتأثيرها القاتل للفطريات، وتزيل الخلايا الميتة، ويتم وضعها على الشعر المبلل، وتدلك لمدة 5 دقائق ثم يشطف الشعر.
كانت هذه تفاصيل خبر منها زيت شجرة الشاي وصودا الخبيز.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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