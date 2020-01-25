"بلاش كريمات".. 4 أخطاء يجب تجنبها عند إزالة الشعر الزائد بالجسم

ترتكب العديد من النساء أخطاء مضرة ببشرتهن، عند عزمهم على إزالة الشعر الزائد بالجسم، ما يؤدي إلى تهيج البشرة وإصابتها بالتهابات خطيرة.
وفيما يلي أخطاء يجب تجنبها عند إزالة الشعر بحسب نصائح خبراء لموقع "سكاي نيوز"
- لا بد من تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، قبل العملية أو بعدها، منعا للإصابة بحساسية البشرة، كما أنها تسبب أحيانا أعراض حروق وبقع غامقة.
- تجنب استعمال شفرات الحلاقة، في إزالة الشعر، إلا أثناء الاستحمام، منعا لحساسية الجلد، مع الامتناع عن استخدام الصابون فهو يسبب جفاف البشرة.
- عدم إزالة الشعر أثناء الدورة الشهرية، بالنظر إلى حساسية البشرة في تلك الفترة، ومن الأفضل الإزالة قبل موعد الطمث بنحو أسبوع.
- الامتناع عن وضع الكريمات بسبب ما فيها من أحماض، ويفضل وضع زيت الزيتون وزيت للأطفال.
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