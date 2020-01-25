هنا الزاهد تتألق بإطلالة شتوية كاجوال بالأبيض والأسود

شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة كاجوال، وارتدت تي شيرت وچاكيت، وبنطالا بخط عريض من الجنب. وحملت شنطة باك لاستكمال الإطلالة الكاجوال، مع ارتداء نظارة شمسية أنيقة. وتركت الفنانة هنا الزاهد شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها. كما أنها لم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات. قد يهمك أيضا: الفنانة هنا الزاهد وزوجة كريم فهمي بإطلالة عصرية أنيقة بملابس سوداء هنا الزاهد توجه رسالة لجمهورها بمناسبة عيد ميلادها الـ25

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