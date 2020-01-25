ساندي بإطلالة جريئة ببوت فضي وفستان قصير

نشرت الفنانة ساندي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبدل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة لها. وظهرت ساندي بإطلالة جريئة لامعة باللون الفضي بفستان قصير بأكمام طويلة علي بوت من نفس قماش الفستان باللون الفضي اللامع ، وتعمدت في صورتها علي إظهار إطلالاتها كاملة .

واعتمدت ساندي مكياجا بسيط باللون البني الهادئ مع تسريحة شعرها المعتادة حيث انها لم تغير من شكل اسدال شعرها علي كتفيها ، والتقطت الصورة ساندي وهي تقف وتضع يدها بخصرها وتضم رجليها .

وكانت إطلالة ساندي مناسبة للأجواء التي حولها من ديكور انيق بألوان داكنة اظهرت إطلالاتها بشكل أفضل ، كما أنها نشرت الصورة دون أي تعليق عليها ولكنها تلقت اعجاب العديد من متابعيها على صفحتها بالإنستجرام .

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