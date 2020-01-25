محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: يعاني البعض من التعرض المتكرر للإصابة بالدوار وهو ما يشعرهم بالغثيان، وفقدان التوازن، وتختلف الأسباب حسب كل حالة، وقد يكون السبب نقص بعض الفيتامينات في الجسم، فما الطريقة الصحيحة للتخلص من الدوخة المتكررة؟ لقراءة المزيدعن ..5 مشروبات تساعدك على التخلص من الدوخة المتكررة اضغط هنـــــا:

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