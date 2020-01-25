منها الزنجبيل والقرنفل.. أطعمة تقضي على ديدان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد ديدان البطن من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي، نتيجة عدة أسباب منها العادات الغذائية غير الصحية، وتسبب للمصابين بها العديد من المشاكل الصحية كالإسهال، والشعور بالغثيان، وفقدان الوزن، وألم في المعدة.

يستعرض لكم "مصراوى"، أطعمة صحية التخلص من ديدان البطن، حسب ما جاء في موقع "TIMES FOOD"

- الكركم:

يعتبر الكركم علاج فعال للقضاء على الديدان المعوية، إذ يعمل كمطهر للأمعاء لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة والميكروبات، كما يساعد على تخفيف الانتفاخ الناتج عن تكون الغازات.

- الزعتر:

يساعد الزعتر عند إضافة للأطعمة على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

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- الثوم:

يساهم الثوم في قتل البكتريا والطفيليات، ويحمي الجسم من الاكسدة التي تسببها هذه الديدان.

- بذور القرع الخام:

تساعد على التخلص من الطفيليات التي تسببها الديدان، وتشل حركة الديدان في البطن.

- الزنجبيل:

يساعد على تطهير الأمعاء من الديدان، ويعمل على طردها والتخلص منها بشكل نهائي، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.

- بذور الخيار:

تشتهر بذور الخيار بقدرتها العالية على تنظيف الجهاز الهضمي، وللحصول على نتائج فعالة يجب أخذ هذه البذور على معدة فارغة أو طحنها ووضعها في عصير.

- القرنفل:

يساعد في تنظيف الجهاز الهضمي وذلك لاحتوائها على إنزيمات محللة، ويساهم في التخلص من الطفيليات والبكتريا.