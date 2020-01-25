11 علامة تكشف إصابتك بسرطان البروستاتا

محمد اسماعيل - القاهرة - سرطان البروستاتا من الأمراض الخطيرة التي تصيب الرجال، ويعد هذا النوع السبب الثاني الذي يؤدي إلى الوفاة على مستوى العالم، وقد يصعب الكشف عنه في مراحل مبكرة، إلا أن هناك بعض الأعراض الأولية التي تدل على الإصابة بسرطان البروستاتا. للمزيد عن علامة تكشف إصابتك بسرطان البروستاتا.. اضغط هنا

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