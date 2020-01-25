تعرفي على أهم قواعد اتيكيت أكل الكتف المشوى

هذه القواعد تسرى على جميع أنواع اللحم المشوي التى يقدم فيها اللحم ملتصق بالعظم وتوجد معه حليه ( ورق فويل أو ما شابه ) فسيتم تقديم كتف أو جزء من جسم الحيوان أو الحيوان كاملا كالغزال أو الخروف.

فى حاله إننا كنا فى دعوه رسميه فبالطبع سنستعمل الشوكه والسكين من أجل فصل اللحم ونلاحظ هنا أن اللحم سيأتى غالبا مغلفا بورق فويل وسنقوم برفع ورق الفويل أو أى ديكور آخر بواسطه الأصابع . فى الدعوه الغير رسميه سنتناول اللحم باستعمال الشوكه ومساعده الأصابع. قد يهمك أيضا: تعرفي على قواعد وأصول الإتيكيت فى الصالات الرياضية تعرف على قواعد وإتيكيت إهداء الورود في المناسبات

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