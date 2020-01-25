فيديو.. جميلة عوض ترقص بالحجاب على "ولا بنخاف" لأحمد السقا.. وزوجته تعلق

نشرت الفنانة الشابة جميلة عوض، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال رقصها على أغنية "ولا بنخاف" للفنان أحمد السقا في فيلمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الدقيقة الواحدة، ظهور "عوض" بحجاب فاتح اللون، وقميص أبيض مزين بنقاط سوداء، بجوار الفنانة الشابة مايان السيد، خلال تقديمها حركات استعراضية أثناء غنائهما "ولا بنخاف".

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وعلقت "جميلة" على المادة المصورة، قائلة: "من كواليس فيلم بنات ثانوي، هيوحشني لعب وضحك في اللوكيشن.. مستنية رأيكم في الفيلم".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ190 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات، أبرزها: "ضحكتوني جدا"، و"أنتي بتمثلي حلو بس بلاش تغني تاني"، و"أنا عدت الفيديو ييجي 10 مرات من حلاوته".

وحرصت زوجة "السقا"، الإعلامية مها الصغير، على التعليق، مازحةً: "بجد هموت"، مرفقة أكثر من "إيموشن" ضاحك.