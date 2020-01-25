بتجربة عملية.. إخصائي تغذية يوضح الفارق بين الأرز الطبيعي والبلاستيك

عرض الدكتور مروان سالم، إخصائي التغذية العلاجية، تجربة لمعرفة الأرز الطبيعي من الأرز البلاسيتك المضر بالصحة، وذلك على الهواء مباشرة، قائلا إنه يجرى طحن كمية من الأرز، وتوضع عليها صبغة الأيودين، وهي عبارة عن مطهر.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم السبت، أنه من المعروف أن النشا أو الكربوهيدرات يقبل صبغة الأيودين، ويحول لونها من البني إلى اللون الأزرق القاتم أو الأسود ما يسهل على المواطنين التعرف على الأرز الطبيعي أو البلاسيتك.

وأشار إلى أن هناك اختبار آخر بالغمر، حيث توضع كمية من الأرز داخل كوب من الماء، فإذا كان أرزا طبيعيا سيهبط إلى القاع، ولكن إذا تواجدت بعض الحبات من الأرز على السطح فيتبين أنه بلاسيتك أو "مغشوش"، مؤكدا أن هذا الأرز غير متواجد في السوق المصرية.