جان بول غولتييه يقدم عرضه الأخير ضمن أسبوع موضة الهوت كوتور لربيع 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وعد جان بول غولتييه أن يكون عرض الأزياء الراقية الخاص به احتفالا فخما، وقد بقي وفيا لوعده، حيث استضاف عرضا احتفاليا لربيع 2020 في مسرح""Théatre du Châtelet في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد فاجأ المصمم الفرنسي عشاق الموضة قبل أسبوع من العرض، عندما أعلن المصمم الفرنسي في مقطع فيديو قصير أن عرض الهوت كوتور لربيع 2020 سيكون الأخير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أنه رغم انسحابه من المنصب الإبداعي ستبقى علامته صامدة ونابضة بالحياة في مشهد الأزياء، مشيرا إلى أنه سيعرض "مفهوما جديدا" للعلامة في المستقبل القريب.

إنها مناسبة خاصة للمصمم، حيث يحتفل بمرور 50 عاما على دخوله عالم صناعة الأزياء، وتكريما للحدث البارز وعرضه الأخير للأزياء الراقية، قام المصمم بإشراك وجوه جديدة في عرضه أمثال ابنة أيقونة البوب باريس جاكسون، ديتا فون تيسي، روسي دي بالما، بيتريس دال، فاني أردانت، كاثرين رينغر، ميلين فارمر، وأماندا لير، إلى جانب أشهر العارضات حاليا أمثال إيرين أوكونور، كوكو روشا، جيد بارفيت، كارلي كلوس، جيجي وبيلا حديد، جوردان دان، ليلي مكمينامي، كارين إلسون، آنا كليفلاند، إستيل ليفيبور، نويميلينوار، ويني هارلو.

وقد استمر العرض لأكثر من ساعة؛ حيث سارت عارضات الأزياء على المدرج بأكثر من 230 إطلالة مكونة من بعض تصاميم غولتييه الأكثر شهرة أبرزها: توبات وفساتين مستوحاة من الكورسيه، جوارب مثيرة، تقليمات بريتون، وحمالات صدر مخروطية إلى جانب بدلات التوكسيدو الرسمية .

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وشملت لائحة الضيوف الجالسين في الصف الأمامي أشهر المصممين أمثال بيير كاردان ونيكولا غيسكيير وكريستيان لاكروا وكريستيان لوبوتانودريز فان نوتن وكلير وايت كيلر وإيزابيل مارانت وجولي دي ليبران، إلى جانب أشهر النجوم الفرنسيين.

وفي حديثه عن المجموعة قال غولتييه: "بالنسبة للذكرى الخمسين كنت أرغب في أن أكون مخلصا للمواضيع التي تهمني دائما - الجينز، الكورسيهات، البحارة وازدواجية الجنس"، وعلى الرغم من كون هذا العرض عرضه الأخير على المدرج، إلا أنه قدم خلاله خطا جديدا اطلق عليه اسم "Haute Couture Upcycling" والذي يشمل قطعا ايقونية معادا تدويرها باستخدام أقمشة مستدامة.

إجمالا كانت مجموعة غولتييه للأزياء الراقية متنوعة بامتياز، جمعت بين الجرأة والاستدامة والأناقة، وعلى مدار 50 سنة لا يمكننا أن ننكر تأثير غولتييه على مشهد الهوت كوتور الفرنسي، فبتصاميمه استطاع أن يكسر الحواجز بين الجنسين وساعد في إطلاق وشهرة بعض أبرز العارضات في مجال عروض الأزياء.