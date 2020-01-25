5 أطعمة ومشروبات ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: انتشرت جرثومة المعدة في الفترة الماضية، وهي بكتيريا تعيش في الأمعاء تتسبب في خلل بالجهاز الهضمي، ومن أعراضها: الشعور بالغثيان، وآلام البطن، وفقدان ملحوظ في الوزن، وهناك بعض الأطعمة والمشروبات المحظور على مرضى جرثومة المعدة تناولها حتى لا تؤدي لمضاعفات.. للمزيد اضغط هنا

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