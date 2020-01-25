10 أطعمة تشعرك بالشبع معظم اليوم ولا تزيد وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى :

عادة ما يرتبط الشتاء بكثرة تناول الطعام، الأمر الذي يسبب زيادة في الوزن، إذ يعتمد الجسم على الدهون المتراكمة كمصدر للطاقة ويحتاج إلى تجديدها بشكل دائم حتى لا نشعر بالإرهاق لذا نتناول المزيد من الأطعمة.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أطعمة صحية لا تسبب زيادة في الوزن وتشعرك بالشبع معظم اليوم، حسب ما جاء في موقع Healthline.

1-الشوفان:

من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف الصحية والتي يفضل تناولها في الصباح أو كوجبة خفيفه في منتصف اليوم، ولتجنب زيادة الوزن يفضل التقليل من السعرات الحرارية عن طريق عدم إضافة السكريات.

2- البيض :

من العناصر الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن وتشعرك بالشبع لفترة طويلة، لذا يفضل تناول بيضة واحدة في وجبة الإفطار لتقلل من الشعور بالجوع طوال اليوم.

3-البطاطا المسلوقة :

تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف، والنشويات التي تساعد علي زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.

4-البقوليات :

البقوليات مثل العدس والفول من الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات التي تشعرك بالشبع ولا توثر على السكر بالدم مثل الكربوهيدرات الموجودة في الأرز والمكرونة.

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5- الفواكه :

يمكنك تناول الفواكه كوجبات خفيفه وخاصة التفاح، والتوت والموز، والفراولة، والجوافة، إذ تساعد على الإحساس بالشبع لإحتوائها على الألياف التي تعمل على إبطاء عملية التمثيل الغذائي، لاحتوائها على مادة البيكتين التي تعمل علي التحكم في سد الشهية .

6-الأسماك :

تحتوي على البروتينات، وتعد مصدرا غنياً بالأوميجا 3، التي تعمل على سد الشهية لفترة طويلة من اليوم.

7-الخضروات :

الخضروات مليئة بجميع أنواع العناصر الغذائية المفيدة لصحتك، إذ تحتوي على نسبة عالية من المعادن والألياف، والقليل من السعرات الحرارية.

8-الفشار :

يعد من الأطعمة الخفيفة التي تحتوي على الألياف، والتي تعمل علي إمتلاء المعدة وسد الشهية .

9-الشوربة :

يمكنك إعداد طبق من الشوربة الذي يحتوي على الخضروات بجانب وجباتك الأساسية مما يساعد ذلك على الشعور بالشبع، وعدم زيادة الوزن.

10-الجبن :

تحتوي على الدهون والبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات والكالسيوم .