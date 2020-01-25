بدرع من الذهب الخالص.. السعودية تكرم أحلام: فنانة العرب

كرمت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، بدرع من الذهب الخالص خلال الحفل الذي أحيته المطربة في بوليفارد الرياض بالسعودية.
وقالت مقدمة الحفل، إن هذا الدرع مصنوع من الذهب الخالص، ويمثل شعار "فنانة العرب"، على مدار 25 عامًا من العطاء والفن، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لصحيفة "عكاظ" السعودية على تويتر.
وأعربت "أحلام"، عن سعادتها الكبيرة بالدرع ورفعته بيديها على المسرح لمشاركته مع الجمهور.
واختصت هيئة الترفيه في السعودية، الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بليلة تكريمية ضمن "ليالي الأساطير"، التي نظمتها الهيئة على هامش فعاليات "موسم الرياض" بالسعودية، لتُصبح الفنانة الوحيدة في الوطن العربي التي يتم تكريمها بين مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار.
وتعتبر الفنانة الإماراتية، من الفنانات صاحبات الحفلات الأعلى أجرًا في الدول العربية، كما أنها تلقب نفسها بـ"الملكة"، بينما يلقبها الفنان الخليجي محمد عبده بـ"فنانة الخليج".
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