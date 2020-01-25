أحدهم شاهد زوجته في فيديو إباحي.. أغرب قضايا الخيانة الزوجية

علاقة عابرة أو طويلة، تأخذ الخيانة الزوجية أشكالا عدة، إلا أن بعضها يقع في طور الغرابة، كأن يكتشف الزوج علاقة زوجته غير الشرعية بجاره بالصدفة في فيديو إباحي، حيث تحتوي محاضر الشرطة على الكثير من تلك القضايا الغريبة، يستعرضها التقرير التالي.

شاهد زوجته في فيديو إباحي

أدمن "هاني. م"، البالغ من العمر 33 عاما، عامل، مشاهدة المواقع الإباحية، إلا أنه لم يتخيل يوما أن يرى زوجته في واحد من هذه المقاطع، هالته الصدمة حينما رأى زوجته "وفاء. ف" 24 عاما، ربه منزل، في أحضان جاره، جن جنونه وهم بقتلها.

هربت الزوجة واستنجدت بالجيران، الذين منعوا الزوج من قتلها واستدعوا النيابة، التي ألقت القبض عليها ووضعتها في الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعت الجار للوقوف على ملابسات الخيانة الزوجية، وكان "هاني" يريد قتلها بعدما شاهد زوجته بطلة فيديو إباحي إلا أنه لم يستطع.

خانته زوجته مع ابن خاله زوج شقيقتها

سافر وليد. م، 35 عاماً، إلى الكويت طلبا للرزق، فقد ضاقت الحياة عليه هو وزوجته وأولاده الـ3، ووصى عليهم ابن خاله، "محمد. ع، 35 عاماً"، وهو في نفس الوقت زوج شقيقة زوجته، وصديقه، إلا أنه عاد من الغربة ليجد صديقه يخونه مع زوجته، واعترفت الزوجة بإقلامة علاقة آثمة مع ابن خال زوجها، فما كان منه إلا أن استدرج صديقه إلى منطقة الزراعات وقتله بـ20 رصاصة، بمساعدة زوجة القتيل، وهي في نفس الوقت شقيقة زوجة القاتل.

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خانته مع خطيب ابنتهما في الزراعات

عامان هي مدة خيانة الزوجة الأربعينية مع خطيب ابنتها العشريني، حيث تكررت لقاءات الخيانة في بيت الزوجية، إلا أنه في إحدى المرات قررا كسر الروتين والذهاب للزراعات كي يقيما علاقة جنسية، ولحظهما العثر، كان في نفس الوقت يمر الزوج "مسعود" 47 عاما، ليسأل زوجته: "بتعملي إيه هنا مع محمد"، فأسرعت الزوجة بالرد: "كنت بدور على أرنب هرب من البيت في الزراعات"، بحسب التحقيقات.

ولكن راود الزوجة شعور بأن زوجها بدأ يشك في أمرها، فخططت إلى قتله بمعاونة خطيب ابنتها، وتم التخلص منه بالفعل، وكانت توهم القوات الأمنية بأن القتل كان بطريق الخطأ، ولكن انكشفت الخطة ودوافع القتل.

خلفت بعد 4 شهور زواج

بعد شهر ونصف تقريبا من الزواج، سافر "ع .ال.ن" عامل، إلى شرم الشيخ للعمل وفي إحدى الإجازات التي كان يأخذها بعد أكثر من شهر، فوجئ الزوج بأن زوجته قد أنجبت طفلا، وهمت إلى مكتب الأسرة لتنسبه إليه.

ولكن الزوج علم بخيانتها، فمن المستحيل أن تنجب طفلا بعد 4 شهور فقط من الزواج، فرفع عليها قضية زنا، واتهمها بأنها مارست علاقة غير شرعية قبل الزواج أثمرت عن هذا الطفل، الذي رغبت في نسبه إليه.