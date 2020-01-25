حسام داغر يبعث رسالة مؤثرة لوالدته الراحلة في عيد ميلادها: حلمت بيكي رايحين نحج سوا

مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته التي رحلت قبل أيام، شارك بها الفنان حسام داغر، متابعيه، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها، الذي يتزامن اليوم، ويأتي دون وجودها معه.

فعلق "داغر"، على صوره مع والدته الراحلة في مناسبات مختلفة، قائلًا: "السبت 25 يناير عيد ميلادك في الجنة يا أمي.. أول مرة منكونش سوا بس أنا حاسس أنك في مكان أحسن.. حلمت بيكي واحنا في الطياره سوا رايحين الحج زي ما روحنا من سنتين وأنتي بتقوليلي عاوزة أنام وغطيتك في الحلم".

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وتابع "داغر": "واكتشفت أنك أخر حاجة كتبتيها دعاء النوم من حوالي شهر عرفت أنك بتطمنيني.. بكره عيد ميلادك هنعمل ختمة تاني ليكي للمصحف عندي في البيت الساعه 6 هنتجمع أنا وكل حبايبك اللي حابب يشارك معانا كل واحد هيقرأ جزء يبعتلي وأنا هرسله العنوان في بيتي في الشيخ زايد".

واختتم "داغر"، رسالته المؤثرة في عيد ميلاد والدته الراحلة: "بشكر كل اللي وقفوا معايا من أول دكتور أشرف زكي اللي مسابنيش من قبلها بيوم وهو معايا يوميًا لحد ما خلصنا العزا، وأستاذي خالد جلال وكل حبايبي والغاليين على قلبي اللي بيحبوها اللي جم ولسه بييجوا البيت كل يوم وواقفين جمبي.. الدنيا لسه بخير".

وكانت والدة أحمد داغر، توفيت قبل أيام قليلة، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية، تعرضت لها مؤخرًا.