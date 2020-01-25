أجمل رسمات أيلاينر عصرية لشتاء 2020

غالباً ما تختار نجمات هوليوود مكياج عيون مبتكر وعصريّ بأشكال هندسيّة، ريترو ومجنّحة بأساليب جريئة يلهمن من خلاله الكثير من نساء العالم، فيسارعن إلى تقليدهنّ، خاصّة اللّواتي يبحثن عن كلّ ما هو جديد في عالم المكياج.

اخترنا لكِ خطوط آيلاينر متجدّدة وعصريّة باللّون الكلاسيكيّ الأسود وألوان أخرى مشرقة ومميّزة تضفي الكثير من الرونق والجاذبيّة على إطلالاتكِ الجمالية هذا الشتاء.

خطوط أيلاينر مبتكرة

تفنّنت العديد من النجمات في تطبيق خطوط الآيلاينر بأساليب هندسيّة مبتكرة وعصريّة، مثل الآيلاينر المنقّط، المخطّط والمتقطّع، خطوط مزدوجة ومجنّحة، عريضة ومسحوبة إلى خارج حدود العين. تبدو لافتة وتستحقّ التجربة!

خطوط الـ أيلاينر المجنحة

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تتنوع بين العريضة والرفيعة، المجنّحة بنهايات حادّة قصيرة أو بنهايات مسحوبة إلى الأعلى، مزدوجة وبخطوط موصولة وغير متقطّعة، كذلك خطوط ريترو لافتة وجريئة. تبدو رائعة مع أحمر شفاه داكن وبارز وبشرة مخمليّة خالية من كلّ الشوائب.

شاهدي الصور وتعرّفي على أبرز خطوط الآيلاينر المجنّحة، الهندسيّة والريترو المرسومة بأساليب مبتكرة واستثنائيّة وطبّقيها إلى كافّة مناسباتكِ هذا الشتاء على غرار النجمات العالميّات.

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