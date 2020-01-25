الجلد موضة شتاء 2020 من وحي الفاشينيستا

بعد رواجها بكثرة العام الماضي، عادت موضة أزياء الجلد بقوة؛ لتثبت نفسها خلال موسم شتاء 2020، فأضحت من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة عصرية ساعية لإطلالة لافتة وجذابة سواء كانت شابة أو في متوسّط العمر.

لذلك؛ عمدت دور الأزياء إلى ابتكار وتقديم أجمل تصميمات أزياء الجلد بألوان وقصات متنوّعة ومتعددة كي تلائم مختلف الأذواق وأشكال الأجسام.

كما قامت الكثير من الفاشينيستا والنجمات، مثل كارن وازن Karen Wazen، ونجين ميرسالحي Negin Mirsalehi، وغيرهما الكثيرات؛ باعتماد صيحة ملابس الجلد سواء من خلال التنانير أو السراويل أو المعاطف والجواكت؛ فأضحين مصدر إلهام ووحي للنساء والشابات العاشقات للتميّز.

لذلك نضع بين يديكِ قطعاً مميزة من ملابس الجلد من وحي الفاشينيستا، يجب عليك اقتناؤها هذا الشتاء، بالإضافة إلى طرق تنسيقها؛ كي تبهري الأنظار، وتكوني عصرية بامتياز.

أزياء الجلد شتاء 2020:

سراويل الجلد موضة شتاء 2020

عادت موضة سروال الجلد بقوة هذا الموسم؛ لتضفي على إطلالة المرأة لمسة من العصرية المترفة، فرأيناها على منصات دور عالمية راقية خلال أسابيع الموضة بألوان وطبعات وقصات فريدة من نوعها تناسب كل امرأة. ويغلب اللون الأسود على أبرز تصميمات سراويل إضافة إلى لوحة الألوان الترابية مثل البرغندي والزيتي والبني والكاميل. كما لفتتنا العديد من سراويل الجلد ذات طبعات الأفعى Snakeskin prints لشتاء 2020 بألوان مختلفة.

لفتتنا تصاميم سروال الجلد على منصة غوتشي Gucci الواسعة بخصر عالٍ وأزرار ذهبية، التي تم تنسيقها مع قميص أبيض أنيق ومعطف حيوي باللون البنفسجي.

كما رأينا سروال الجلد باللون الأسود الأنيق على منصة علامة إيزابيل مارانت Isabel Marant منسقاً مع كنزة من الصوف الأسود والفضي.

وظهر سروال الجلد قصيراً وواسعاً بأسلوب البرمودا على منصة سيلين Celine جاذباً أنظارنا للأناقة التي أضفاها على الأسلوب وبالأخص مع تنسيقه مع حذاء بوتس عالٍ High Knee Boots باللون البرغندي.

لإطلالة عصرية نهارية وكاجوال؛ اعتمدي سروال الجلد مع قميص جينز باللون الأزرق مع حذاء سنيكرز أبيض على غرار العارضة جيجي حديد.

أما لأوقات المساء، فننصحك باعتماد سروال الجلد الأسود مع توب أو قميص بطبعات الفهد أو الأفعى وبليز أسود، ونسّقي معه حذاءً أسود بكعب لإطلالة راقية ومميزة.

معاطف وجواكيت الجلد موضة شتاء 2020

Advertisements

تضمنت اتجاهات شتاء 2020 بضعة خيارات مختلفة لإبقائك دافئة، إلا أن أبرزها كانت معاطف الجلد باللون الأسود الراقي بالإضافة إلى الألوان الدافئة الأخرى.

ظهر المعطف على منصة سيلين Celine باللون الكاميل المفعم بالأناقة مع حزام على الخصر؛ ليوفر للمرأة إطلالة ذات شخصية قوية.

وكانت خامة الجلد بارزة جداً على منصّة أوف وايت Off - White من المعاطف الطويلة باللون الأسود، والجواكت متوسطة الطول لإطلالة شتوية دافئة. وأكثر ما لفتنا من هذه المجموعة، الإطلالة الكاملة بالجلد من خلال جاكيت وسروال أسودين واسعَين، تم تنسيقها مع سنيكرز أبيض لأسلوب كاجوال وحقيبة كبيرة الحجم.

تابعي المزيد:

كيف ترتدين ملابس الجلد؟

لكي تعرفي كيفية ارتداء ملابس الجلد؛ تابعي معنا النصائح التالية:

لإطلالة عصرية، نسقي سروال الجلد مع جاكيت كارو متوسط الطول يتضمن لون السروال؛ فهي الإطلالة يمكن اعتمادها لإطلالة العمل مع الكعب والنظارات، أو مع السنيكرز لإطلالة كاجوال.

- إذا كنتِ من صاحبات الأجسام الممتلئة؛ فاعمدي إلى ارتداء جاكيت أو قميص طويل مع سروال الجلد؛ وذلك لتغطية منطقة الأرداف، أو اعتمدي موضة الجلد بكل بساطة من خلال جاكيت جلد أنيقة.

- يعدّ الجلد من الخامات المناسب ارتداؤها في الطقس البارد؛ لذا فسيكون من الغريب ارتداؤه مع حذاء مفتوح من الأمام. وأفضل خيار لكِ هنا هو الأحذية المسطحة flat أو ذات الكعب العالي المغلقة من الأمام.

قد يهمك ايضاً:

السراويل الفضفاضة أحدث صيحات الموضة في مهرجان فينيسيا

11 تريند أزياء سنراه في كل مكان خلال 2020 من بينها "الملابس الجلدية"