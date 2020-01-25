محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسى :
هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365 "يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب،وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود .
برج الحمل (21 مارس -19 أبريل ) :
الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، وتشعر هذه الفترة بالإستقرار الأسري.
برج الثور (21 أبريل -21 مايو ):
علي الصعيد المهني، تشعر بالهدوء النسبي مع زملائك في العمل، لذلك عليك التعامل بحكمة وتصالح مع الأخرين .
برج الجوزاء (21 مايو -21 يونيو ) :
لاداعي لليأس. سوف تتحسن الأحوال عما قريب وستشعر بالسعادة والراحة النفسية.
برج السرطان (22 يوليو -22 يونيو ) :
علي الصعيد الأسري تجنب العصبية المفرطة، وحاول قضاء وقت ممتع مع عائلتك.
برج الأسد (22 يوليو -22 أغسطس ) :
تشعر هذا الأسبوع بتحسن الأوضاع المالية، وتمر بفترة من الاستقرار على الصعيد المهني.
برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :
تمتلك طاقة إيجابية رائعة، وتحاول إسعاد الأخرين وإدخال البهجة عليهم، وسوف يحسن ذلك من حالتك النفسيه.
برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :
عليك الحذر من أصدقاء السوء، ولا تلتفت للماضي لأنك ستجد فيه متاعب كثيرة .
برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر ) :
عليك إتخاذ القرارات الهامة بشكل سريع وحازم، لأن ذلك سوف تغيير أوضاعك المالية للأفضل. وعبر دائما عن مشاعرك لأن الصمت يشعرك بالحزن .
برج القوس (22 نوفمبر-21 ديسمبر ) :
على الصعيد العاطفي تبدأ قصة حب جديدة تصل للزواج قريبًا، عليك التفكير في مستقبلك وعدم التركيز في الماضي .
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) :
تعامل مع أولادك بحكمة وهدوء واحذر من إنحيازك لطرف عن الأخر.
برج الدلو (20 يناير -18 فبراير) :
تشعر هذا الأسبوع بتحسن واضح في صحتك، وتعيش حالة من السلام النفسي.
برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :
تشعر على مدار الأسبوع بالاستقرار النفسي، وتستطيع التفكير في حل جميع مشاكلك، وتحسن أمور حياتك.
كانت هذه تفاصيل خبر حظك هذا الأسبوع .. حب جديد ونصائح لهذه الأبراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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