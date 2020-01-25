حظك هذا الأسبوع .. حب جديد ونصائح لهذه الأبراج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء مرسى :

هل تودون معرفة ماذا يخبئه لنا الحظ؟.."لايف ستايل الخليج 365 "يقدم لكم توقعات الأبراج لهذا الأسبوع مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب،وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود .

برج الحمل (21 مارس -19 أبريل ) :

الحظ حليفك على الصعيد العاطفي، وتشعر هذه الفترة بالإستقرار الأسري.

برج الثور (21 أبريل -21 مايو ):

علي الصعيد المهني، تشعر بالهدوء النسبي مع زملائك في العمل، لذلك عليك التعامل بحكمة وتصالح مع الأخرين .

برج الجوزاء (21 مايو -21 يونيو ) :

لاداعي لليأس. سوف تتحسن الأحوال عما قريب وستشعر بالسعادة والراحة النفسية.

برج السرطان (22 يوليو -22 يونيو ) :

علي الصعيد الأسري تجنب العصبية المفرطة، وحاول قضاء وقت ممتع مع عائلتك.

برج الأسد (22 يوليو -22 أغسطس ) :

تشعر هذا الأسبوع بتحسن الأوضاع المالية، وتمر بفترة من الاستقرار على الصعيد المهني.

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برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر ) :

تمتلك طاقة إيجابية رائعة، وتحاول إسعاد الأخرين وإدخال البهجة عليهم، وسوف يحسن ذلك من حالتك النفسيه.

برج الميزان (23 سبتمبر -23 أكتوبر ) :

عليك الحذر من أصدقاء السوء، ولا تلتفت للماضي لأنك ستجد فيه متاعب كثيرة .

برج العقرب (23 أكتوبر -22 نوفمبر ) :

عليك إتخاذ القرارات الهامة بشكل سريع وحازم، لأن ذلك سوف تغيير أوضاعك المالية للأفضل. وعبر دائما عن مشاعرك لأن الصمت يشعرك بالحزن .

برج القوس (22 نوفمبر-21 ديسمبر ) :

على الصعيد العاطفي تبدأ قصة حب جديدة تصل للزواج قريبًا، عليك التفكير في مستقبلك وعدم التركيز في الماضي .

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) :

تعامل مع أولادك بحكمة وهدوء واحذر من إنحيازك لطرف عن الأخر.

برج الدلو (20 يناير -18 فبراير) :

تشعر هذا الأسبوع بتحسن واضح في صحتك، وتعيش حالة من السلام النفسي.

برج الحوت (19 فبراير -20 مارس ) :

تشعر على مدار الأسبوع بالاستقرار النفسي، وتستطيع التفكير في حل جميع مشاكلك، وتحسن أمور حياتك.