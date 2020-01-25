منها "النشاط الفوضوي".. 5 أفكار بسيطة لتسلية طفلك بشكل مفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لا يمكن منع الأطفال من اللعب والتسلية، فهم يريدون دومًا اللعب طوال الليل والنهار، ما قد يمثل تحديًا كبيراً للأبوين، وذلك لأسباب عديدة مثل انشغالهما بواجباتهما أو عدم توفر وقت كافٍ يقضيانه مع الأطفال.

ومن هذا المنطلق إليك مجموعة من الأفكار التي يمكن من خلالها السماح للأطفال بقضاء وقت مميز ومفيد، وفق ما ذكر موقع "24" الإماراتي"، وذلك على النحو التالي:

- السماح للأطفال بممارسة نشاط فوضوي

يحب الأطفال القيام بنشاطات فوضوية، مثل طلاء وجوههم بالألوان، أو اللعب بالطين، وبغض النظر عن نتائج هذه النشاطات التي قد تتسبب بالفوضى واتساخ المكان، فإن مثل هذه النشاطات قد تمثل أمتع الأوقات بالنسبة للأطفال.

- منح الأطفال المزيد من الوقت أمام الشاشات

اسمح لطفلك ببعض الوقت الإضافي أمام شاشات التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف، كجزء من المكافأة المحفزة له بعد إنجاز واجباته الدراسية أو المنزلية.

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- قضاء بعض الوقت مع الأطفال

يعد قضاء الأبوين بعض الوقت مع الأطفال بشكل يومي، أمراً هاماً لهم. فالأطفال بحاجة للشعور الدائم بتواجد أبويهم واهتمامهما بهم باستمرار. يمكن للأبوين سرد قصص هادفة ومسلية للأطفال في أوقات فراغهم، أو ممارسة ألعاب حركية معهم.

- السماح لهم بالمزيد من السهر في ليلة العطلة

لا بد من الحرص على تحديد موعد نوم الأطفال وتعليمهم الالتزام به، ولكن لا ضير في السماح لهم بالبقاء مستيقظين لبعض الوقت إن لم يكن يتوجب عليهم الاستيقاظ للذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي.

- منحهم فرصة للعب مع أقرانهم

من المفيد أن نسمح لأطفالنا دعوة أصدقائهم، أو زيارتهم في منازلهم لقضاء وقت ممتع معهم، فذلك يمنحهم التسلية والمزيد من التفاعل الاجتماعي.