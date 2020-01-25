المكياج المناسب لصاحبات العيون العسلية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - العيون العسلية هي مزيج بين اللونين البني والأخضر، وهي تتميّز بلمعة ساحرة تزيد من جاذبية الملامح. كما أن مكياج العيون العسلية يحمل شيئاً من المتعة، إذ أن لونها يتغيّر مع درجات الظلال المعتمدة، فتبدو داكنة حيناً وفاتحة حيناً آخر.

تابعي المزيد: أحمر شفاه جريء من وحي النجمات



أفضل مستحضرات المكياج المناسبة للعيون العسلية



L'Oréal Infallible 24hr Eye Shadow in Golden Emerald

L'Oréal Infallible 24hr Eye Shadow in Golden Emerald



يساعد اللون الأخضر على إظهار هذه الدرجة في عينيك، فتميل إلى أن تصبح العينان خضراوين. وهذه الدرجة من الأخضر الزمردي الذي تقدّمه علامة لوريال تزيد من جاذبية مكياج عينيك وتمنحه لمسة حيويّة ومنعشة.



Tom Ford Eye Shadow Quad in Disco Dust

Tom Ford Eye Shadow Quad in Disco Dust



تحتوي هذه اللوحة من توم فورد على أربعة ظلال بدرجات وردية وبنفسجية تظهر لون عينيك العسلي بوضوح وتزيد من لمعانه. هي خيار جيّد لمن تبحث عن أسلوب مكياج هادئ وأنثوي.



Jane Iredale Eye Shere Liquid Eye Shadow

Jane Iredale Eye Shere Liquid Eye Shadow



يأتي هذا الظلّ بتركيبة كريمية لامعة، وبلون زهري هادئ يزيد من رقة ملامح الوجه ويضفي بريقاً هادئاً على عينيك العسليتين فتبدوان مشرقتين ومليئتين بالحيوية.



RMS Eye Polish in Magnetic

RMS Eye Polish in Magnetic



تعتبر هذه الدرجة من البنفسجي الميتاليكي مناسبة لمختلف ألوان العيون، ولكنها تحديداً أكثر من مناسبة للعيون العسلية. حيث أنها تزيد من لمعانها وتظهر النغمة العسلية فيها بشكل أوضح.

Advertisements



Juice Beauty Phyto-Pigments Cream Shadow Stick in Bay

Juice Beauty Phyto-Pigments Cream Shadow Stick in Bay



ينصح خبراء التجميل بمزج هذا اللون مع درجة الأرجواني الصارخة للحصول على لون مناسب للعيون العسلية يزيدها وهجاً ولمعاناً. كما بإمكانك استخدامه كظلّ موحّد على الجفن المتحرّك لمكياج ناعم وبسيط.



CoverGirl Blossom Eye Enhancers 4-Kit Eye Shadows

CoverGirl Blossom Eye Enhancers 4-Kit Eye Shadows



الدرجات الأرجوانية مثالية للعيون العسلية إذ تظهر بريقها بشكل لافت. يمكنك استخدام اللون الباذنجاني من هذه اللوحة كظلّ موحّد أو بإمكانك مزجه مع درجات الزهري للحصول على ظلال عيون جذابة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: مكياج وتسريحات شعر النجمات في الأوسكار خلال الـ10 سنوات الأخيرة