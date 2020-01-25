مستحضرات رخيصة لا تستغني عنها ميغان ماركل



كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - إن كنت تعتقدين أن ميغان ماركل تستخدم مستحضرات المكياج والعناية بالبشرة الباهظة الثمن فقط، فأنت مخطئة، إذ إن روتين الجمال خاصتها يشتمل على الكثير من المستحضرات رخيصة الثمن، التي توفر لها بشرة ندية ومتوهجة ومكياجاً يومياً مشرقاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من مستحضرات المكياج والعناية بالبشرة الرخيصة التي لا تستغني عنها ميغان ماركل في روتين الجمال اليومي خاصتها.



Real Chemistry 3 Minute Peel

$48

Real Chemistry 3 Minute Peel

إنه أحد مقشرات الوجه اللطيفة وغير القاسية التي تستخدمها ميغان ماركل، وهو مدرج في قائمة أفضل مستحضرات الجمال لديها. إذ إنه لا يحتوي على أحماض أو مواد مؤذية للبشرة قد تسبب لها الحساسية أو الاحمرار، ويمنح المرأة مظهراً مشرقاً وبشرة ذات ملمس ناعم.

تابعي المزيد: ماذا في حقيبة مكياج زندايا؟



Face Roller 15$

آلة تمرين لوجه

تواظب ميغان ماركل على استخدام الـ Face Roller بشكل دوري، وهي عبارة عن آلة صغيرة تُستخدم لتمرين عضلات الوجه، حيث تعمل على تحفيز الجهاز اللمفاوي على طرد السموم من البشرة. وقد ساعدتها هذه الآلة في نحت عظام الفك والخدين.



TruSkin Vitamin C Serum 20$

سيروم فيتامين سي

هذا السيروم هو السر وراء بشرة ميغان اللامعة والمضيئة، كونه صُمم خصيصاً لاستهداف علامات التقدم في السن الأكثر شيوعاً، بما فيها البقع الداكنة والتجاعيد والخطوط الدقيقة، فهو غني بالفيتامين سي وحمض الهيالورونيك والفيتامين E، والألوفيرا وزيت الجوجوبا، المعروفة بفوائدها الكثيرة لصحة البشرة.

تابعي المزيد: كيفيه استخدام كريم التمويه



MAC Lip Pencil 18$

قلم تحديد الشفاه من ماك

من المعروف أن ميغان ماركل تميل كثيراً الى المكياج الناعم والخفيف، وغالباً ما تستخدام ألوان المكياج النيود للحفاظ على إطلالة طبيعية مشرقة. ويعد قلم تحديد الشفاه MAC Lip Pencil من أفضل مستحضرات المكياج بالنسبة الى ميغان ماركل، حيث يبرز شفتيها بطريقة ناعمة جداً وأنيقة.

Advertisements





Marcelle BB Cream Illuminator Golden Glow 30$

Marcelle BB Cream Illuminator

هذا المستحضر الذي لا تستغني عنه ميغان ماركل، هو متعدد المهام، حيث يعمل على ترطيب وتغذية البشرة، والتقليل من الشوائب والعيوب، وتحسين مظهر وملمس الجلد، فهو غني بمضادات الأكسدة والبابونج الطبيعي والصبار، التي تمتلك قدرة عالية على مد البشرة بالمغذيات الضرورية للحفاظ على شبابها وإشراقتها.

تابهي المزيد: أفضل كحل حواجب ضد الماء



Channel Long-Lasting Eyeliner 33$

آيلاينر من شانيل

غالباً ما يقتصر مكياج عيون ميغان ماركل على رسمة الأيلاينر الناعمة جداً. ويعد Channel Long-Lasting Eyeliner المستحضر المفضل لديها، والذي يمكّنها من تحديد العين بسهولة وإتقان، لا سيما أنها صرحت مراراً بأنها تقوم بتطبيق مكياجها بنفسها.



Touche Éclat All-Over Brightening Pen 35$

كونسيلر من إيف سان لوران

يعد هذا الكونسيلر من إيف سان لوران جزءاً لا يتجزأ من المكياج اليومي لميغان ماركل، فهو يعمل على إخفاء العيوب والشوائب في منطقة العين، ومنح العينين إشراقة وتوهجاً طبيعيين، ويوفر لها طلة متألقة خالية من الشوائب.



Foundation Primer Radiance 38$

برايمر من Laura mercier

في الأيام العادية، لا تستخدم ميغان ماركل كريم الأساس، كونه يسد مسامات الوجه لوقت طويل على حد قولها. لذلك، هي تستعيض عنه بهذا البرايمر المرطب الذي تطبقه يومياً لإعطاء بشرتها توهجاً ندياً ومظهراً مضيئاً.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: أحمر شفاه جريء من وحي النجمات