رسومات أظافر وألوان مناكير على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - تعد النجمات مصدر إلهام لكثيرات من النساء، فما أن يعتمدن صحية معينة حتى تصبح موضة رائجة جداً في عالم الجمال، بما فيه فن الأظافر، حيث بات يسلَّط الضوء بشكل كبير على موديلات وألوان المناكير التي تستخدمنها خلال المهرجانات الكبرى. فتألقي بأجمل رسومات الأظافر وألوان المناكير المستوحاة من أحدث إطلالات النجمات، والتي نرصدها لك في هذا المقال.



المناكير الخمري المزين بالرقائق الذهبية

المناكير الخمري المزين بالرقائق الذهبية

لقد كان الفستان الذهبي الذي ارتدته النجمة ناتاليا داير Natalia Dyer في إحدى إطلالاتها الأخيرة، بمثابة نقطة انطلاق لواحد من أجمل وأفخم موديلات الأظافر، حيث اعتمدت المناكير الخمري الداكن المزين بالرقائق الذهبية البراقة، مما جعل أظافرها تحفة فنية رائعة الجمال.

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المناكير الأحمر الكلاسيكي

المناكير الأحمر الكلاسيكي

لا شك أن الأحمر هو سيد الألوان في كل الأوقات، اليومية والمسائية، وبالتالي هو خيار رائع في الفصول كافة. وقد اعتمدته النجمة جنيفر غارنر Jennifer Garner في إطلالتها الأخيرة، والذي جاء مطابقاً للون فستانها. يلائم المناكير الأحمر الأظافر الطويلة والقصيرة على حد سواء، ويتناغم مع ألوان البشرة كافة.



المناكير الوردي الفاتح بلمسة لامعة

المناكير الوردي الفاتح بلمسة لامعة

غالباً ما تشكل إطلالات النجمات اتجاهاً رئيسياً لصيحات الجمال، لا سيما أنهن يُعتبرن مصدر إلهام لغالبية النساء. بالتالي، سيشكل المناكير الوردي الفاتح بلمسة لامعة إحدى صيحات الأظافر لربيع وصيف 2020، وقد اعتمدته النجمة جوي كينغ Joey King في أجدد إطلالاتها.

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المناكير النيود

المناكير النيود

يلاقي المناكير النيود القريب الى لون البشرة رواجاً كبيراً بين النساء عموماً والنجمات خصوصاً، وقد اعتمدته مؤخرا النجمة مارغوت روبي Margot Robbie، وهو لون يناسب الأظافر القصيرة بشكل خاص. استخدميه بلون قريب الى لون بشرتك وتمتعي بإطلالة هادئة في منتهى الرقي.

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المناكير الأسود اللامع

المناكير الأسود اللامع

إذا كنت من محبات ألوان المناكير الداكنة، فلا تترددي في اعتماد المناكير الأسود اللامع على طريقة النجمة غويندولين كريستي Gwendoline Christie، التي استخدمته على أظافرها القصيرة، فمنحها مظهراً مصقولاً ولافتاً. وهو يتناغم كثيراً مع البشرة البيضاء والفاتحة.

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المناكير الأزرق الداكن

المناكير الأسود اللامع

إذا كنت من محبات الجرأة والألوان القوية، بإمكانك اعتماد المناكير الأزرق الداكن، في المناسبات والإطلالات اليومية على حد سواء، فاستوحيه من النجمة هيلينا بونهام كارتر Helena Bonham Carter، وهو يتناغم مع مختلف درجات البشرة ويضفي على أظافرك لمسة حيوية لافتة.

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