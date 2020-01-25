سميرة سعيد تتألق بالقفطان في ذا فويس

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - خطفت النجمة سميرة سعيد الأنظار باطلالة جميلة وأنيقة في الحلقة نصف النهائية من برنامجها "ذا فويس"، والتي نالت إعجاب الكثير من محبيها ومتابعي البرنامج.
تألقت سميرة بقفطان مغربي أضفى على إطلالتها الكثير من الفخامة والأناقة، وصُمّم القفطان باللون الأخضر بتطريزات لافتة من اللونين الذهبي والفضي، وجمّله الوشاح الطويل المميز بتطريزات مذهلة وحزام الخصر، وكان من تصميم المصممة سلمى بنعمر، وأكملت جمال الإطلالة بأساور عدة ناعمة، وخاتم ضخم وأقراط ملونة ومميزة.
في حين اختارت لجمال اطلالتها تسريحة ويفي ناعمة، واستخدمت طلاء الشفتين بدرجة داكنة من الأحمر، وتدرجات أفتح في العينين.
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