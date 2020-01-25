12 إطلالة متنوعة من هند صبري في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - تتميز الفنانة هند صبري بارتدائها لفساتين ناعمة وأنيقة وأزياء عملية تتناسب مع سنها وقوامها، وفي حصاد 2019 جمعنا لمحبيها أبرز اطلالاتها خلال هذا العام.

أجمل إطلالات هند صبري في 2019



تميزت هند بفساتين عدة مناسبة للسهرة، منها فستان قصير أسود بكُمّ واحد، وتكسوه العديد من التطريزات الفضية بطريقة أنثوية، وظهرت بفستان أصفر منفوش بكمّ واحد لاطلالة عصرية، وتألقت بفستان برتقالي ناعم مزين بفتحة جانبية وموديل مميز وناعم، وأكملته بقبعة من القش، وارتدت فستانًا شبابيًّا باللون الزهري مصمم بكُمّ واحد، وعليه العديد من الفصوص اللامعة، وتجملت بفستان أسود طويل بفتحة جانبية وتصميم ناعم وجريء، وأطلَّت أيضًا بفستان أسود طويل مزين بترتر وموديل مميز. وتزينت بفستان أحمر من الدانتيل ومزين بشراشيب بطريقة عصرية، وتأنَّقَتْ بفستان أسود طويل بكُمّ واحد ومزين بحزام وقصة رقبة أضفت عليه الكثير من الفخامة.

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أجمل إطلالات هند صبري في 2019



كما اختارت قفاطين عدة، منهم قفطان بنفسجي مزين بالذهبي، وآخر بيج تكسوه التطريزات الذهبية من المنتصف وفي أطراف الأكمام، وعن الأزياء العملية فنسقت قميصًا أبيض بنقوش مع بنطال أسود، ولاطلالة أكثر عصريةً ظهرت بتنورة صفراء وقميص أبيض مع معطف أحمر طويل مصنوع من الجلد، ولمظهر عملي أكثر أنوثةً تميزت بفستان قصير أسود ومعطف بني بطبعة الحمار الوحشي.

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