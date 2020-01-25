أجمل الاطلالات الشتوية من وحي الفاشينيستا باتريكيا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - خلال فصل الشتاء، تبحث السيدات عن اطلالات أنيقة وناعمة. إن كنت من الفتيات اللواتي يحبن ارتداء الأزياء الناعمة والتي تكاد تخلو من الألوان الزاهية، فستعجبين كثيرا بستايلات الفاشينستا الألمانية باتريكيا، فهي تعشق ارتداء الألوان الهادئة معا وخصوصا اللون الأبيض والكريمي أوoff white . تنسيق ملابس شتوية بوحي من الفاشينيستا

نسقت الفاشينستا البنطلون الجينز مع توب وجاكيت باللون الأبيض مع حذاء بنقشة الفهد. ترتدي أيضا بنطلون جلد أسود وتنسق معه بلوفر ثقيل من اللون الكريمي ومعطف طويل بنفس اللون وانتعلت بوت قصير باللون الأسود. تنسيق ملابس شتوية

ما رأيك في تنسيق إطلالة كاملة من اللون الأبيض على أن تكون السكارف باللون البيج؟ بلوفر بأزرار أمامية باللون الأبيض سيكون جذابا للغاية مع بنطلون بنقشة الفهد.

إذا كنت من محبي ارتداء البلوفر بستايل الفستان نسقي معه حزام خصر واتجهي إلى البوت الطويل واستمتعي بلوك لا يقاوم. Advertisements تابعي أيضاً: أفكار لتنسيق البليزر على طريقة الفاشينيستا العرب هادية غالب الفاشينيستا المصرية الأكثر عصرية شاهدي إطلالاتها المبتكرة إطلالاتكِ في السفر بأسلوب الفاشينيستا العربيات

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