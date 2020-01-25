قفاطين ملونة ماركات عالمية موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - قدمت دور الأزياء العالمية باقة منوعة من القفاطين الملونة والمطبعة حيث زينت منصات عروض 2019، شاهدي مختاراتنا لكِ من أجمل وأحدث الموديلات واكتشفي الموديل الذي يناسب شكل جسمك.
قفاطين باللون الواحد للقصيرات
اكتظت مدرجات العروض بتصميمات فاخرة من القفاطين المصممة بلون واحد وخالية من أي طبعات، أحببنا الموديلات ذات الألوان الصارخة التي تألقت بها عارضات مارك جاكوبز Marc Jacobs وميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz و براندون ماكسويل Brandon Maxwell، تساعد الإطلالة ذات اللون الواحد في إطالة القامة.
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قفاطين مطبعة للنحيفات
برعت دور الأزياء العالمية في تقديم تصميمات راقية من القفاطين المطبعة بعضها غلف بالكامل بالألوان والنقوشات كما في القطع التي رصدناها لدى أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta وجست كافالي Just Cavalli، ننصحك بإعتماد هذا الستايل في حال كنتِ نحيفة القوام، فقط تجنبي الموديلات ذات الطبعات الكبيرة اذا كنتِ قصيرة القامة.
قفاطين ملونة للقوام الكمثري
برزت هذا الموسم صيحة الأكتاف البارزة والعريضة وقدمت أسماء بارزة في قطاع الموضة قفاطين بهذه القصة المميزة والملوكية، أعجبتنا القفاطين الموقعة من بادجلي ميشكا Badgley Mischka و Schiaparelli، الجئي إلى هذا الستايل لتزيدي من عرض أكتافك في حال كان قوامك كمثري الشكل.
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قفاطين ملونة لصاحبات القوام التفاحة
حظيت القفاطين المصممة بياقة V Neck بحضور كبير على منصات العروض، أطلت بها عارضات زهير مراد Zuhair Murad وإيلي صعب Elie Saab، اعتمدي هذه الموديلات اذا كنتِ تملكين قوام التفاحة لتساعدك في تنحيف منطقة الصدر والأكتاف.
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