للممتلئات: 5 حيل لافتة لارتداء الاكسسوارات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - من أهم القطع لإطلالتك هي الإكسسوارات؛ لأنها تضفي لمسة عصرية وأيضاً تغير من شكل الإطلالة بالكامل وتجعلك تبدين واثقة من نفسك. لكن عند اقتناء الإكسسوارات من قبل السيدات الممتلئات هناك بعض القواعد والحيل غير المعقدة التي يجب عليك اتباعها في معظم الأحيان.

تارا لين



عالم الموضة والأزياء عالم مرح فلا تأخذي نفسك بكثير من الجدية عند التسوق وابتكار الإطلالات سواء كانت في خزانتك أو في مركز التسوق.

تابعي المزيد:اكسسوارات من عروض ربيع 2020

حيل لافتة لارتداء الإكسسوارات

يجب على الإكسسوارات ان تكون متناسبة مع حجم الجسم

اساور كبيرة

تأكدي من أن الإكسسوارات الخاصة بك تتناسب مع قامتك. للقيام بذلك انتقيها كبيرة الحجم بدلاً من الصغيرة في معظم الحالات. هذا سيبقي إطلالتك متناسبة.

تابعي المزيد: صور تسريحات شعر عروس من انستقرام للوجه الممتلىء

لا تفرطي في ارتداء اللون الأسود

مجوهرات كلاسيكية

الأسود لون رائع للإكسسوارات ولكن لا ترتديه فقط لأنه لون أساسي. الأسود لون حيادي ممتاز ولكن يمكنك أيضاً استخدام درجات البني والأزرق كألوان حيادية. لا ترتدي الأسود لأنك تعتقدين أنه هو فقط خيارك الوحيد.

تابعي المزيد: فساتين سهرة 2020 ترند للمتلئات

استخدمي قطعة من الإكسسوار اللافت

اسكرا لورنس



ارتدي قطعاً مختلفة عن بقية الإطلالة لابتكار اهتمام بصري. على سبيل المثال ارتدي الإكسسوارات الملونة مع إطلالة بألوان المحايدة.

تابعي المزيد: موديلات زفاف 2020 تناسب الممتلئات

كوني مبدعة

اساور متعددة



كوني مبدعة ومبتكرة ونسقي بعض الإكسسوار بطرق مختلفة مع إطلالات متعددة. قد تبتكرين بعض الإطلالات المثيرة للاهتمام.

كوني جريئة

كوني جريئة



لا تخشي أن تكوني لافتة للأنظار بطريقة مميزة. ففي بعض الأحيان عند زيادة وزنك لا تفضلي أن تكوني غير مرئية وأن لا يراك أحد. إلا أن أناقتك سوف تجعلك تبرزين.

اختيار القطع المناسبة

سلاسل وقلادات

سلاسل وقلادات



السلاسل والقلادات يجب أن تكون بالطول المناسب. تأكدي من أن تكون قلادتك طويلة بما يكفي، لتصل إلى الحد المناسب.

وكوني حذرة من أن تكون القلادة ضيقة عند الرقبة. وإذا رأيت قلادة ضيقة وأعجبتك، يمكنك إضافة قطعة صغيرة لتطويلها. أو يمكنك إضافة قلادة أخرى من نفس اللون لتطويلها.

جربي السلاسل الكبيرة والبارزة الملمس لإضافة مميزة على إطلالتك.

تابعي المزيد: أجمل فساتين نوال الكويتية للممتلئات تخفي عيوب الجسم

أحجام الأقراط المناسبة لك

ليس من المهم أن تكون الأقراط كبيرة في كل الحالات. من الممكن أن ترتدي قطعة صغيرة وكلاسيكية. ومن المميزات أنه يمكنك ارتداء القطع الكبيرة من الأقراط الدارجة على الموضة من دون أن تطغى على وجهك.

Advertisements

أساور وساعات مناسبة

ارتداء الأساور والساعات يضفي ميزة على كل إطلالة. وبالنسبة للأجسام الممتلئة يمكنك اختيار القطع الكبيرة والجريئة. ولا تختاري القطع الصغيرة التي ستظهر غير ملائمة مع حجم ذراعك. واختاري الساعة العريضة.

ارتداء الأحزمة بالطريقة الصحيحة للممتلئات

حزام على اعلى الخصر



أين تضعين الحزام؟

ضعي الأحزمة على أصغر منطقة من الجزع وهذا سيكون تحت الصدر لدى الممتلئات وأيضاً تكون النقطة العليا من الخصر، وهذا سيعكس شكل جسم الساعة الرملية.

بعض النقاط لارتداء الأحزمة

ضعي الأحزمة فوق السترة القصيرة غير المحددة الخصر.

استعيني بالأحزمة فوق الشال، مما سيبقي الشال في مكانه ويعطي الانطباع بوجود خصر.

استخدمي الأحزمة تحت سترة الصوف لجعله أكثر أناقة

أو على سترة الصوف لإطلالة عصرية

وأضيفي الحزام على الفساتين الواسعة التي ليس لها خصر محدد.

تابعي المزيد: عبايات شتوية فضفاضة للمرأة الممتلئة