كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - البحث عن التفاصيل الجديدة والمختلفة بعالم الأزياء أمر أساسي بحياة الصبيَة، خاصًة التي تعشق الصيحات المختلفة والتي تتجدد باستمرار بالمواسم المختلفة، وبالموسم الواحد أكثر من مرة.

ولهذا أحببنا أن نعرض لكِ مجموعة من أزياء محجبات جديدة على طريقة مدونات الموضة، لتستلهمي منها بعض الأفكار المختلفة لستايل عصري.

تنسيق بوت الساق الطويل مع المعطف لاطلالة جريئة من مرمر محمد

تنسيق بوت الساق الطويل مع المعطف لاطلالة جريئة من مرمر محمد





لفتنا اطلالة مرمر محمد الجديدة باعتماد بوت الساق الطويل جدًا باللون الجملي، مع المعطف الطويل الذي لطالما نسّقته بطريق مختلفة وعصرية، واعتمدته بنفس لون البوت، لاطلالة جريئة، مع كنزة الصوف باللون الأوف وايت، مستوحاة من أجواء أفلام الأكشن، وقد يبدو ستايل لم تجربيه بعد بالنسبة إلى صبيّة محجبة.

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القميص الجلد مع حزام الخصر من دلال القبندي

القميص الجلد مع حزام الخصر من دلال القبندي





أما دلال القبندي فقد اختارت القميص الجلد الطويل مع حزام الخصر، وهو قطعة أنيقة منفردة بذاتها ننصحكِ باعتمادها بخزانة ملابسكِ، عصرية وكاجوال وتمنحكِ مظهر أصغر سنًا، نسقيها مع بنطلون أسود، وبوت الكاحل الجلد برسومات الحيوانات.

والمميز بهذه القطعة أنها تناسب البناطيل الضيقة التي تحتارين في طريقة اعتمادها مع القميص الطويل الأنثوي.

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البدلة الشتوية من أبرار القيسي

البدلة الشتوية من أبرار القيسي





أحببنا أن نقدم لكِ البدلة الشتوية من الفاشينيستا أبرار القيسي، باللون الأسود مع جاكيت طويلة وبنطلون ضيق، ونسقتها بطريقة كاجوال، مع السنيكرز الأبيض، والشنطة الميني الكروس، وأعجبنا السكارف الأحمر الفرو للمسة فخمة للستايل العصري، وهو طريقة مميزة تزينين فيها البدلة الشتوية.



البلوزات الأنثوية على طريقة سارة الدهيم

البلوزات الأنثوية على طريقة سارة الدهيم





لفتنا الاطلالات الأنثوية التي تعتمدها المدونة الخليجية سارة الدهيم، والتي اختارت فيها البلوزة الطويلة المنفوشة، لتنسقها مع الجينز، وبوت الساق الطويل الأسود، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك، لاسيما مع وجود لمسة الريش على الأكمام للبلوزة الطويلة.

وهذا اللوك مناسب أكثر للشابات والمراهقات، اعتمديه بالمناسبات البسيطة في المساء.

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