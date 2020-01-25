طريقة تنسيق الشنطة مع العبايه بأسلوب خولة المراغي

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - تنسيق موديلات العبايات المختلفة مع الاكسسورات يحتاج لبعض التفكير من الصبايا، لاسيما الشنطة التي تعتبر واحدة من التنسيقات المهمة مع العبايات، وتؤثر بشكل كبير في اطلالتكِ.
ولهذا اخترنا لكِ مجموعة أفكار لتنسيق الشنطة مع العبايه بأسلوب الفاشينيستا الخليجية خولة المراغي، خاصًة أنها تعتمد على أكثر من ستايل مختلف، سوف يلبي كل أذواق الفتيات المختلفة.
العبايه المكشكشة مع شنطة ديور Dior الفخمة
تعتمد خولة المراغي عادًة على أسلوب عصري بلمسة أنثوية باطلالتها المختلفة، حتى عندما ترتدي العبايه تنسقها بنفس الطريقة، كهذا اللوك للعبايه المكشكشة باللون الأسود، مع تطريزات بسيطة للخيوط البيضاء على أكمام العبايه، ونسقتها مع شنطة ديور Dior الميني، للتناغم مع الكعب العالي الأسود الذي اختارته لستايل الحذاء.
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الشنطة الميني النود مع العبايه الكاجوال
مع العبايه الكاجوال العملية، اعتمدت خولة المراغي على شنطة والتي تناسب ذوقها الأنثوي، واختارت سنيكرز نود روز ليضيف اللمسة العملية، وبهذا تستخدم خولة الشنط لتمنحها الذوق المخملي الذي يناسب ذوقها.
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الشنط الخشبية مع العبايه البيضاء المريحة
أما العبايه البيضاء التي اختارتها خولة المراغي فقد أعجبنا اختيارها للشطة الخشبية الميني، لتنسيق يناسب أكثر الصبايا المراهقات والشابات، وأضافت لمسة كلاسيكية للوك باختيار الحذاء المدبب النود، ليزيدها طولا ورشاقة.
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الشنط كبيرة الحجم باللون الأسود
عندما تحتارين في تنسيق الشنطة مع موديل العبايه، فأفضل خيار هو أن تعتمدي على الشنط كبيرة أو متوسطة الحجم باللون الأسود، والتي كثيرًا ما تناسب الموديلات المختلفة للعبايات، كاختيار خولة المراغي للعبايه السوداء المفتوحة، مع الشنطة كبيرة الحجم من سان لوران.
بهذا الألبوم إليكِ اطلالات مختلفة من خولة المراغي بموديلات العبايات مع تنسيقات عصرية للشنط المختلفة.
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