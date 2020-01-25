أقراط طويلة فخمة لإطلالة مبهرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 25 يناير 2020 04:43 مساءً - تتمتع قطع المجوهرات بقدرتها على منح إطلالة السيدة مهما كانت، سواء رسمية أو كاجوال، الفخامة والرقي بشكل كامل، فهذه القطع الناعمة لا يمكن إلّا وأن تضفي فخامة على الإطلالة خاصة عندما تأتي مرصعة.

وقد اعتدنا على رؤية الأقراط كقطعة مجوهرات أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في جميع الأوقات ومختلف المناسبات، خاصة وأن الأقراط يمكن أن تأتي كلّ موسم بأساليب حديثة ومختلفة، كما يمكن أن تختلف بتصاميمها وترصيعها.

ولهذا الموسم، برزت الأقراط الطويلة التي تصل إلى حد الرقبة كقطعة أساسية عليك المسارعة في اقتنائها حالاً.



أقراط طويلة ذهبية اللون

أقراط طويلة باللون الذهبي الأنيق من Prada



نحن نعلم أن للون الذهبي حصة كبيرة في عالم المجوهرات أولاً، وفي قلوب السيدات ثانياً. فهو اللون الأساسي الذي رسم فخامة قطع المجوهرات المتعددة.

وعلى هذا الأساس أبهرتنا دار Prada بتقديم حلق طويل جاء بتصميم حلقة مفرغة، ضمت في داخلها كرات ذهبية صغيرة الحجم توزعت بشكل متساو، في حين جاءت الأقراط من دون أي ترصيع إضافي.

أما Etro فكعادتها تلفت أنظار الجميع بالقطع المميزة التي تقدمها، وقد رأينا أقراط ذهبية على شكل مجموعة كرات صغرة الحجم تراصفت بجانب بعضها البعض بثلاثة صفوف لتمنحك أسلوباً فريداً.



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أقراط طويلة ملونة

أقراط طويلة ملونة وجذابة من Rosantica



صاحبات الإطلالة العفوية والعصرية لا يمكن أن نراهن يخترن قطع المجوهرات المليئة بالترصيع أو التي تأتي من الذهب الأصفر والماس وغيرها، بل يملن دائماً إلى اختيار القطع المليئة بالألوان والتي تأتي مرصعة بأكثر من حجر كريم.

وقد قدمت دار Rosantica أقراط طويلة تصل إلى حد الرقبة جاءت مرصعة بحبّات صغيرة تنوعت ألوانها بين الأحمر، الأزرق الغامق والذهبي الأنيق.



أقراط طويلة مرصعة بالماس

أقراط طويلة مرصعة بحبات الماس الفاخرة من Miu Miu



لا يمكن الاستغناء عن الأقراط المرصعة بحجر الماس الأنيق في قطع المجوهرات، خاصة وأن هذا الحجر كاف لمنح أي إطلالة الفخامة والرقي مهما كانت بسيطة.

وقد لفتت أنظارنا الأقراط من Miu Miu التي جاءت بتصميم حلقة ذهبية من فوق رُصعت بحبّة ماس كبيرة، في حين تدلى منها خيوط طويلة رُصعت بشكل كامل بأحجار الألماس الصغيرة الحجم.

أما Givenchy فكعادتها تبهرنا بتقديم كلّ ما هو حديث وغير تقليدي، وهذا ما رصدناه في الأقراط الأنيقة التي قدمتها والتي جاءت بتصميم غريب مرصعة بأحجار الماس الصغيرة وحبّتي لؤلؤ فاخرتين.



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