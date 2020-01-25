صور.. "أهلي منعوني".. زينة تكشف كواليس علاقتها بـ"مذكرات مراهقة"

استعادت الفنانة زينة رضا، ذكرياتها قبل احترافها مهنة التمثيل، بعدد من الصور قديمة لها، على غلاف مجلة فنية حينما كانت في الـ16عامًا من عمرها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

بدت زينة خلال الصور التي شاركتها مختلفة تمامًا، حيث كانت مرشحة لبطولة فيلم "مذكرات مراهقة"، التي قامت به الفنانة هند صبري، وأرفقت تعليقًا على الصور قائلةً: "الصورة دي كان عندي 16 سنة، كنت لسة ممثلتش بس كان جاري اكتشافي، كنت هعمل فيلم اسمه (مذكرات مراهقة)، بس أهلي منعوني قبل التصوير بيوم واحد وكنت لسه مغيرتش اسمى.. المجلة دي كانت رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة هالة سرحان حبيبتي".

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وأضافت: "حاسة إني متغيرتش من وقتها ولا إيه رأيكم، قمر من يومي، وكان وقتها الماكيير محمد عبد الحميد مش بيعمل غير للنجوم الكبار، كان بيقولي أنتي شبه شيريهان، أكيد لا دي قمر".

لقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم، وحصدت ما يقرب من 19 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، "أنا افتكرتها شيريهان أصلاً، صورة الغلاف حسيتك روجينا، شريهان أوي، أول مرة نعرف أنا اسمك وسام رضا، لا اتغيرتي كنتي حلوة وبقيتي أحلى".

وشاركت زينة بفيلم "الفلوس" والذي انطلق بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضي ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومي عز الدين.