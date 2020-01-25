إحداهن ارتدت الأسود والأخرى تأخرت.. أغرب 4 عرائس في أسبوع

على مدار أسبوع انفرد "هن"، بقصص لعرائس تصدرت محركات البحث، تنوعت بين من خرجت على المألوف في فرحها وارتدت فستانا "أسود"، وأخرى تعرضت للتنمر بسبب المكياج، وثالثة تأخرت عن حفل زفافها أكثر من 12 ساعة.

العروس المتأخرة

في الأقصر كانت العروسة المتأخرة، رضوى ممدوح تخطط لعقد حفل زفافها إلا أنها ولظروف خارجة عن إرادتها تأخرت، قصة تأخرها كما ترويها رضوى لـ"هن"، بدأت من المطار، حيث كانت متوجهة إلى اللحقاق بطائرتها إلا أن الطريق المزدحم حال دون وصولها في الموعد المحدد لإقلاع الطائرة.

اضطرت رضوى إلى انتظار طائرة أخرى دون جدوى، فكان الحل الأسهل بالنسبة إليها أن تستقل طائرة أخرى إلى الغردقة ومنها إلى الأقصر وهو الأمر الذي أخذ وقتا أطول، كما أن زوجها هو الآخر لم يلحق الزفاف، "جوزي محضرش الفرح في أوله.. أهلنا هما اللي عملوا الفرح.. فضل يستناني لغاية ما أوصل، وفي الآخر راح الساعة 1 بالليل".

وصلت رضوى إلى القاعة في الـ4 فجرا، فما كان منها إلا أن أقامت الحفل خلال نصف ساعة فقط مع المقربين، "كان الناس كلها مشيت وعملت الفرح مع القريبين مني جدا، والقاعة صممت تستناني لحد ما جيت ومقفلتش، وكان فرحي نص ساعة بس".

"زلابية".. العروس ضحية التنمر

حظت زلابية كذلك باهتمام الكثيرين، حينما تعرضت للتنمر، وعرفت قصتها بأنها عروس التنمر بسبب بساطة المكياج والفستان الذي ارتدته خلال حفل خطوبتها، ما عرضها للتنمر، وجعل البعض بتسابق للذهاب إليها وتجميلها بمكياج يناسبها وكذلك تصفيف شعرها.

شائعات تعرضت زلابية بأن خطيبها سابها ثاني يوم خطوبتها إل اأنه عاد إليها من جديد، تفاصيل الخطوبة ترويها لـ"هن"، "جيراني حبوا يفرحوني بعملوا الفرح، والمكياج كان من عندنا في الحتة، وكنت فرحانة"، إلا أن انتشار صورها وفيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قتلت فرحتها.

ولم يمض وقت طويل قبل أن تطوع خبيرة التجميل ياسمين صبحي، بوضع مكياج لها، كما عقد لها جلسة تصوير مجانية لإسعادها، مختتمة حديثها: "اتبسطت وهونوا عليا، وأنا هنسى كل اللي حصلي، بس بتمنى حد يساعد أمي علشان تقدر تجهزنا".

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عروس ترتدي "فستان أسود"

فيما غيرّت ندى الكاشف، فستان زفاف أسود العروس من الإسكندرية 3 فساتين خلال حفل زفافها، فقد ارتدت 2 من اللون الأبيض، وثالت من الأسود كسرت به القاعدة.

وقالت "ندى" في تصريحات لـ"هن": "طول عمري مبحبش اللون الأبيض، ولما اتنقلت مدرسة حكومة في ثانوي كان النظام نلبس طرحة بيضاء، ولأني مبحبهاش فضلت متضايقة طول السنة، وسبت المدرسة بعد أولى ثانوي، واتنقلت عشان أتخلص من الطرحة البيضاء".

واتفقت ندى مع خطيبها الذي ارتبطت به منذ أولى ثانوي أن تشتري فستانا من اللون الأسود، ورغم اعتراضه في البداية إلا أنه وافق عليه أخيرا كي يرضيها، وقالت ندى إن كل الفساتين كانت عادية إلا أن الأسود هو ما حظى باهتمام وأثار ضجة في الفرح.

عروس ترتدي فستان زفاف في فرح شقيقتها

كانت هاجر السمكة، محتارة في فستان زفاف شقيقتها، وماذا ترتدي خلاله، فراودتها فكرة مجنونة شجعتها عليها شقيقها، وهي ارتداء فستان أبيض في حفل الزفاف، "ساك"، ومن التل.

تقول هاجر لـ"هن": "مكنتش موافقة لكن أقنعتني ألبس زيها وأعمل ميكب أب عند نفس الميكب أرتيست، وعملت فوتوسيشن، زيها وطلعت بشكل كويس وأنا سينجل، كانت تجربة سعيدة بس تعرضت لكمية انتقادات كبيرة، كانوا فاكرني العروسة".