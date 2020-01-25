صور.. عارضات أزياء العالم يشيدن بجمال الغردقة: نحلم بالبقاء هنا

عّبر أفضل عارضات الأزياء في العالم، عن إعجابهم الشديد بمدينة الغردقة السياحية وعن سعادتهم بمشاركتهم في مسابقة "توب موديلز 2019"، والتي استضافتها مدينة الغردقة في دورتها الـ25 وللمرة الثالثة على التوالي، وانتهت فعاليتها مساء أمس وفازت باللقب عارضة الأزياء الإسبانية نيكول.

وفي تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قالت المتسابقة السويدية: "الغردقة جميلة وشعبها رائع ومش عايزة أرجع بيتنا، ويا ريت أفضل هنا على طول".

بينما عبرت متسابقة مالديفيا، عن سعادتها بالمشاركة، قائلة: "سعيدة منذ وصولي أول يوم للغردقة، والمنافسة كانت جيدة ومفيدة وتبادلنا فيها الثقافات المختلفة".

وأشادت متسابقة كوستاريكا بالتنظيم ووصفته بالرائع، متابعة: "كان شيئا جيدا وسعيدة بالمنافسة واكتسبت خبرات جديدة".

وقالت الإسبانية نيكول، الحاصلة على لقب توب موديلز 2019، لـ "الوطن" إنها في قمة السعادة بالفوز بملكة جمال العالم، منوهة بأنه كان حلما بالنسبة لها وتحقق في دقائق لحظة الإعلان عن فوزها باللقب.

ووجهت رسالة لكل طموح، قائلة: "لو بتحلم بأي شيء متقفش ولازم تسعى لتحقيق حلمك وكن على يقين أنه سيتحقق".

وقال هشام عزيز أوغلي، أحد المنظمين بالحفل لـ"الوطن"، أنه سعيد بنجاح المسابقة والإشادة بالتنظيم، مشيرًا إلى الجهد المبذول من الجميع حتى حقق الحفل النجاح، موضحًا أن الهدف من المسابقة هو الترويج السياحي لمصر.

وأكد أن إقامة مثل هذه المسابقات العالمية الشهيرة، تؤكد ريادة الغردقة والبحر الأحمر في مجال سياحة المؤتمرات، وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية المهمة التي تحظي باهتمام عالمي وتساعد على تنشيط السياحة.

وأكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة ومالك مجموعة الشركات المنظمة للحدث، أن إقامة مثل تلك الفعاليات التي تحظى بمتابعة عالمية، يصب في صالح السياحة بشكل عام، باعتباره وسيلة جيدة للدعاية والتنشيط السياحي، وتأكيدا على أمن وأمان مصر.

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وأوضح الشاعر أن المقاصد السياحية الكبرى تتنافس لإقامة مثل تلك المسابقات لأهميتها الترويجية والدعائية، مشيرا إلى أن مصر فازت بتنظيم تلك الدورة رقم 26 من هذه المسابقة الشهيرة عالميا بعد منافسة قوية مع دول ومقاصد سياحية عديدة حول العالم سعت لتنظيمها، وانتهت بالمنافسة بين مصر وألمانيا في التصفيات وفازت بتنظيمها الغردقة نظرا لسمعتها السياحية المتميزة والإمكانيات التي جرى توفيرها لنجاح المسابقة.

حضر حفل الختام حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وعمرو الجنانيني رئيس اتحاد الكرة ولميس الحديدي، والعديد من الشخصيات العالمية والمشاهير، وقدم المطرب أحمد جمال فقرة غنائية خلال الحفل.

وشاهد الحدث العالمي، منافسة قوية في النهائي بين 40 متسابقة من مشاهير عارضات الأزياء من جنسيات مختلفة في عدة دول عالمية منها ألمانيا وهولندا وإنجلترا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفنلندا وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والنمسا والتشيك وأمريكا الشمالية والمكسيك وفنزويلا والبرازيل وكولومبيا وأمازون وآسيا وأستراليا والفلبين والهند وسريلانكا والمالديف.

كانت فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة، انطلقت لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء في العالم "Top Model of the World" في الرابع من شهر يناير الجاري.

وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم على جائزة مالية أيضا، قيمتها 30 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع صورها على المجلات العالمية المتخصصة في مجال الموضة.

شهدت عدة فعاليات منها فقرات ترفيهية وفنية وموسيقية واستعراضية ومسابقات، بالإضافة إلى رحلات للمدن السياحية وتنظيم زيارة إلى المناطق الأثرية بالأقصر، ورحلة نيلية بجانب إقامة فعاليات المسابقة بعدة مناطق تكشف المزايا السياحية بالبحر الأحمر.