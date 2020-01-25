محمد رمضان يوجه رسالة رومانسية لزوجته: "أكبر رزق في الحياة"

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة رومانسية لزوجته نسرين عبد الفتاح، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
"رمضان" نشر صورة وهو محتضن لزوجته، وكتب في تعليقه عليها، "أكبر رزق في الحياة هو إنك تتجوز اللي بتحبها، والرزق الأكبر أنها تكون بتحبك أكتر من نفسها، ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".
وحصل محمد رمضان على الكثير من التفاعل من قبل جمهوره ومتابعيه وذلك عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "الله يحفظكم ويسعدكم"، و"ربنا يبعد عنكم العين"، و"تجننوا".
ويجهز محمد رمضان حاليا لمسلسله "البرنس"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.
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