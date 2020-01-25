فاشينستات سعوديات في شتاء طنطورة بأزياء لافتة.. هل نقول وداعا للعباءة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت مدونات الموضة السعوديات الأنظار إليهن في مهرجان شتاء طنطورة والذي يقام في مدينة العلا، حيث تألقن بأزياء لافتة مبتعدات عن الإطلالة التقليدية فلم يرتدين عباءات شتوية أو "بشت نسائيا" خلال تواجدهن في هذه الفعالية، بل قمن بارتداء الفساتين الشتوية والتنانير ومعاطف الفرو والترانشكوت وقد نسقن معها أحذية البوتس والسنيكرز، وساعدهن في اختيار هذه الإطلالات برودة الجو في السعودية وخاصة منطقة العلا في هذه الفترة من السنة.

وعرضت الفاشينيستات أزياءهن عبر حساباتهن في مواقع التواصل، كما تداول ناشطون صورهن بإعجاب، مشيدين بجمال الإطلالات وتناسبها مع الأجواء الباردة.

ومن أبرز مدونات الموضة اللاتي تواجدن في شتاء طنطورة كانت آلاء البلخي والتي أطلت بمعطف متوسط الطول باللون الأبيض الباهت والفوشيا، كما اختارت أن تكون مجمل إطلالاتها بالألوان الفاتحة والصارخة والقصات الكلاسيكية.

أما نجود الرميحي فقد اعتمدت على أسلوب الميكس أند ماتش Mix and match بين القمصان الناعمة الصيفية و الشيلان الشتوية الكبيرة، واختارت نجود الرميحي المعطف العسكري ونسقت معه السكارف بطريقة مبتكرة.

واختارت يارا النملة الألوان الداكنة من الرمادي والبني التي تليق بألوان البشرة الزيتونية وأرفقتها بالترانشكوت الذي لا تبطل موضته، وكانت إطلالة تمارا قباني موحدة اللون بالإضافة إلى معطف فرو مناسب للأجواء الباردة.

Advertisements

وفي سياق متصل تخطو السعوديات اليوم بخطوات واثقة في مجال الموضة وخاصة بعد القرارات الأخيرة حول عدم الالتزام بالعباءة السوداء وأنها لم تعد إلزامية وإصدار تعميم رسمي يسمح للزائرات والمقيمات الأجنبيات التجول في المملكة من دون ارتداء العبايات.

كما بدأ عدد محدود من النساء مؤخرا بالتجول في الشوارع بلباس محتشم ومن دون عباية، وهذا ما حصل بعد أشهر من تصريح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إحدى المقابلات بأن الشريعة الإسلامية لا تجبر النساء على ارتداء العباية السوداء، لكن لم يصدر من بعدها أي قرار رسمي أو إعلان يتناول هذا الموضوع.

ولا بد من ذكر هاشتاغ #اسقاط_العباية الذي انتشر منذ أشهر، كمطالبة بإسقاط العباية السعودية وإعطاء النساء السعوديات الفرصة لتجربة الانفتاح على العالم باعتبار هذا الزي أمرا مفروضا وليس اختيارا. كما أنه، على حد تعبير رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قمع للحريات الشخصية.

وعلى مدار 7 أسابيع تنطلق اليوم فعاليات أطول مهرجان من نوعه في السعودية، حيث تحتضن مدينة العلا بالمدينة المنورة مهرجان الموسم الثاني من "شتاء طنطورة" الذي يقام خلال الفترة من 19 ديسمبر حتى 7 مارس 2020.