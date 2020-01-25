الامارات | بالصور.. عارضة أزياء بلا ذراعين تنافس ملكات الجمال

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عارضة أزياء بلا ذراعين تنافس ملكات الجمال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تريد عارضة الأزياء المكسيكية آنا غابريلا مولينا التي ولدت بلا ذراعين تحدي المفاهيم التقليدية لجاذبية الجسم بالفوز في مسابقة ملكات الجمال في مسقط رأسها بولاية فيراكروز.
وقالت مولينا خريجة علم النفس التي يبلغ عمرها 24 عاماً الأسبوع الماضي إن قبول حالتها كان صعباً ولكنها أرادت أن تكون قدوة للآخرين المصابين بإعاقة.
وأضافت لـ«رويترز» في مدينة كواتزاكوالكوس الساحلية بشرق المكسيك «نجحت في التغلب على كل شيء صادفني في حياتي كلها».
وأوضحت أن ولادتها دون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة بقدميها.
وستشارك مولينا في مارس في مسابقة ملكة الجمال بولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة. وفي حالة فوزها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في يونيو لبنقبل.
وتابعت «سأواجه نفس الاختبارات مثل الجميع وسأجتازها. أشعر كأي شخصي آخر طبيعي لأنني عشت حياتي على هذا النحو. ولذلك فبالنسبة لي إعاقتي ليست قيداً بل على العكس». وتعطي مولينا محاضرات تحفيزية، وتعمل أحياناً عارضة أزياء.
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