تعرف على أول شخص يسبح بالقطب الجنوبي المتجمد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تمكن رجل بريطاني، من السباحة ضمن مياه بحيرة جليدية في القطب الجنوبي، وهو ما يعد إنجازا رائدا لم يسبقه إليه أحد من قبل.

وأظهرت صور التقطت للويس بوغ (50 عاماً) وهو يغوص في المياه الجليدية للقطب الجنوبي لتحقيق هذا الإنجاز الرائع، وبلغت درجة حرارة المياه التي سبح فيها لمدة بلغت 8 دقائق، بضع درجات تحت الصفر، وفقًا لما نقل موقع "24" الإماراتي

وقال لويس متحدثاً عن تجربته، إن التواجد في البحيرة الجليدية كان تجربة مثيرة جداً بالنسبة له، وإنه يعتبر المكان أجمل مكان رآه في العالم.

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وأضاف: " إن المكان شاسع وجميل، وخاصة الظلال الزرقاء، التي تتحول إلى لون بنفسجي في بعض المناطق"

ومارس لويس تمرينات سباحة دامت 33 عاماً في أجواء شديدة البرودة، حتى نجح في نهاية المطاف من السباحة في البحيرة الجليدية لمدة لم تتجاوز 8 دقائق.

يذكر بأن تجربة لويس تندرج في إطار حملة لزيادة الوعي بأزمة المناخ في القطبين وخاصة مسألة ذوبان الجبال الجليدية، والدعوة إلى إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية.