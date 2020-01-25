ميدلتون تتألق بإطلالة كلاسيكية وراقية برز فيها المعطف البيج مع كنزة سوداء

تثبت دوقة كمبريدج كيت ميدلتون يوما بعد يوم أنها مثال للمرأة الأنيقة والراقية. ففي أحدث اطلالة لها، اعتمدت إطلالة كلاسيكية وراقية برز فيها المعطف البيج الكلاسيكي.ميدلتون بدت ساحرة بتنورة ميدي بنقشة الفهد باللونين الأسود والبنيّ من ماركة زارا Zara، نسّقت معها كنزة سوداء بياقة عالية، صحيح ان هذه النقشة كانت رائجة جداً في فصل الصيف لكن هذه الصيحة تستمر مع فصل الشتاء أيضاً ويسهل تنسيقها مع إطلالتك الكاجول مع الجاكيت الدينيم أو الكلاسيكية كما فعلت كيت.

كما أنها من المرات النادرة التي تختار فيها كيت نقشة حيوانية وقد ناسبتها جداً.دوقة كمبريدج أكملت اللوك بمعطف أنيق باللون البيج من ماركة Massimo Dutti تميّز بأزراره المزدوجة وياقته العريضة.وأنهت هذه الإطلالة الشتوية بإمتياز بجزمة من المخمل باللون الأسود من مجموعة رالف لورين Ralph Lauren.

وقد زيّنت كيت اللوك بقلادة تطلّ بها للمرة الأولى، وقد حملت توقيع المصممة Daniella Draper. هذه القطعة المصممة خصيصاً لكيت ويبلغ ثمنها £1,070 نُقش عليها أحرف G و C و L والتي ترمز إلى أسماء أولادها الثلاثة: جورج وشارلوت ولويس.

لكن هذه الإطلالة ذكرتنا بلوك إعتمدته ميغان ماركل مؤخراً قبل مغادرتها بريطانيا وخصوصاً المعطف البيج الطويل والذي نسّقته ماركل مع تنورة ميدي وكنزة بياقة عالية باللون البني.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

تألقي بالثوب الأسود في احتفالات عيد الميلاد على طريقة كيت ميدلتون

إطلالات "كيت ميدلتون" التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت الجدل