تعرف على الأحداث الفلكية التي ستحصل لمواليد برج الدلو الأسبوع المقبل

مولود برج الدلو يقدم نفسه بطريقتين مختلفتين. يمكن أن ترى شخص خجول وهادئ ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون الدلو عاصف، غريب الأطوار، وحيوي. كلاهما يفكران بعمق ويحبان مساعدة الآخرين. هو عقلاني وهذه علامة على استقلالية أفكاره والتي تطفي على بداهته بعض المنطق. كلا الشخصيتين لديهما قدرة خارقة على رؤية الأمور من كل الجوانب ومن دون أي إنحياز أو حكم مسبق مما يجعلهما قادرين على تسوية المشاكل. في حين أن الكثيرون يلجأون الى محيطهم لأخذ المعنويات، يفضل برج الدلو الخروج وحده، بعيدا عن الضجيج ليراجع نفسه وينظم أفكاره. الكلمة المفتاح لهذا البرج هي الخيال. يمكن للدلو أن يتخيل عالم من الاحتمالات حتى إن لم تكن

مولود برج الدلو يقدم نفسه بطريقتين مختلفتين. يمكن أن ترى شخص خجول وهادئ ومن ناحية أخرى، يمكن أن يكون الدلو عاصف، غريب الأطوار، وحيوي. كلاهما يفكران بعمق ويحبان مساعدة الآخرين. هو عقلاني وهذه علامة على استقلالية أفكاره والتي تطفي على بداهته بعض المنطق. كلا الشخصيتين لديهما قدرة خارقة على رؤية الأمور من كل الجوانب ومن دون أي إنحياز أو حكم مسبق مما يجعلهما قادرين على تسوية المشاكل. في حين أن الكثيرون يلجأون الى محيطهم لأخذ المعنويات، يفضل برج الدلو الخروج وحده، بعيدا عن الضجيج ليراجع نفسه وينظم أفكاره. الكلمة المفتاح لهذا البرج هي الخيال. يمكن للدلو أن يتخيل عالم من الاحتمالات حتى إن لم تكن موجودة أصلا.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع ومين الابراج الاكثر حظا هذا الاسبوع

بداية جولة على تنقلات القمر يومي السبت والاحد القمر الجديد في الدلو الهوائي الى جانب عطارد والشمس فتكون تنقلاتك ناجحة مفاوضاتك مميزة وعلاقاتك مثمرة الاثنين والثلاثاء القمر في الحوت المائي تفتح امامك ابواب النجاح والتفوق فترة واعدة بالافضل بين الاربعاء والجمعة القمر في برج الحمل الناري ما يعني نجاح تقدم ووعود وقواسم مشتركة جديدة اجتماعياً ومهنياً لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس

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بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في الدلو تؤثر سلبا على التنقلات والملفات والاوراق التي تخص كل من مواليد الثور الاسد والعقرب. الزهرة في الحوت ما يعني ان امام مواليد السرطان العقرب والحوت ظروف ايجابية عاطفية وعائلية شهرة مكاسب مالية تقدم رومانسية حب وغرام المشتري زحل وبلوتون في الجدي المريخ في القوس الامر الذي يسبب تراجع صحي معنوي ومادي حوادث وسؤ تفاهم بالعمل لكل من مواليد الجوزاء العذراء والقوس اورانوس في الثور متنافرا مع الشمس من الدلو

هابي برثداي لمواليد برج الدلو عقبال مية سنة من النجاح والتقدم بانتظار مولود ها الاسبوع سنة مهمة سنة التألق أنت البرج الاكثر إشراقاً في هذا العام ، فتكون على موعد مع الشهرة وستكون أعمالك تحت الاضواء ، والحب في طريقه اليك.انها واعدة بالانتصارات والمكاسب ومميّزة بفضل تأثيرات الكواكب لاسيّما كوكب المشتري من برج الجدي الذي سيحيطك بالفرص الجيّدة على مختلف الأصعدة تحمل الكثير من الحظ والاحداث السعيدة والاخبار الجيدة والفرص الممتازة التي تدعم خطواتك على كافة المجالات مهنية كانت مادية او شخصية كما يساهم الحظ في ازدهارك لتبني على ارض صلبة كل مشاريعك ويحمل الكثير من قصص النجاح وعرض عمل او مشروع مهني جديد عاطفيا ينعم عليك الفلك بحماية واستقرار وازدهار ويساعدك على الحصول على حياة عائلية اقوى للمتزوج قد تحتفل بولادة طفل للعازب قد تقع في الحب وممكن ان تتزوج الف مبروك وعقبال المية سنة يا رب

مشاهير برج الدلو

لويس سواريز – شاكيرا

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موجودة أصلا.

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أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع ومين الابراج الاكثر حظا هذا الاسبوع

بداية جولة على تنقلات القمر يومي السبت والاحد القمر الجديد في الدلو الهوائي الى جانب عطارد والشمس فتكون تنقلاتك ناجحة مفاوضاتك مميزة وعلاقاتك مثمرة الاثنين والثلاثاء القمر في الحوت المائي تفتح امامك ابواب النجاح والتفوق فترة واعدة بالافضل بين الاربعاء والجمعة القمر في برج الحمل الناري ما يعني نجاح تقدم ووعود وقواسم مشتركة جديدة اجتماعياً ومهنياً لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس

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تنتظر مولود "الدلو" خسارة كبيرة خلال شهر كانون الثاني

بالنسبة الى تحركات الكواكب الشمس وعطارد في الدلو تؤثر سلبا على التنقلات والملفات والاوراق التي تخص كل من مواليد الثور الاسد والعقرب. الزهرة في الحوت ما يعني ان امام مواليد السرطان العقرب والحوت ظروف ايجابية عاطفية وعائلية شهرة مكاسب مالية تقدم رومانسية حب وغرام المشتري زحل وبلوتون في الجدي المريخ في القوس الامر الذي يسبب تراجع صحي معنوي ومادي حوادث وسؤ تفاهم بالعمل لكل من مواليد الجوزاء العذراء والقوس اورانوس في الثور متنافرا مع الشمس من الدلو

هابي برثداي لمواليد برج الدلو عقبال مية سنة من النجاح والتقدم بانتظار مولود ها الاسبوع سنة مهمة سنة التألق أنت البرج الاكثر إشراقاً في هذا العام ، فتكون على موعد مع الشهرة وستكون أعمالك تحت الاضواء ، والحب في طريقه اليك.انها واعدة بالانتصارات والمكاسب ومميّزة بفضل تأثيرات الكواكب لاسيّما كوكب المشتري من برج الجدي الذي سيحيطك بالفرص الجيّدة على مختلف الأصعدة تحمل الكثير من الحظ والاحداث السعيدة والاخبار الجيدة والفرص الممتازة التي تدعم خطواتك على كافة المجالات مهنية كانت مادية او شخصية كما يساهم الحظ في ازدهارك لتبني على ارض صلبة كل مشاريعك ويحمل الكثير من قصص النجاح وعرض عمل او مشروع مهني جديد عاطفيا ينعم عليك الفلك بحماية واستقرار وازدهار ويساعدك على الحصول على حياة عائلية اقوى للمتزوج قد تحتفل بولادة طفل للعازب قد تقع في الحب وممكن ان تتزوج الف مبروك وعقبال المية سنة يا رب

مشاهير برج الدلو

لويس سواريز – شاكيرا

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