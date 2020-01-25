صور.. إسبانية تتوج بلقب "توب موديل 2019" بالغردقة

فازت المتسابقة الإسبانية نيكول، بمسابقة ملكة جمال العالم "توب موديلز" 2019 بالغردقة، وذلك في الحفل الختامي لمسابقة عارضات الأزياء، في دورتها رقم 26، وللمرة الثالثة على التوالي، بمدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية.

وحققت المتسابقة الإسبانية، جائزة أفضل جسم، كما فازت متسابقة دولة مقدونيا، بتصميم أحسن فستان، وذلك في حضور مئات السائحين من جنسيات مختلفة، وسط إعجاب وسعادة جميع الحاضرين

حضر حفل الختام، حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، ولميس الحديدي، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العالمية والمشاهير.

وشهد الحدث العالمي، منافسة قوية في النهائي، بين 40 متسابقة من مشاهير عارضات الأزياء من جنسيات مختلفة، في عدة دول عالمية، منها "ألمانيا، هولندا، إنجلترا، السويد، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فنلندا، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، النمسا، التشيك".

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كما شهد الحفل حضور لقارة أمريكا الشمالية، "المكسيك، فنزويلا، البرازيل، كولومبيا، وأمازون"، بالإضافة إلى آسيا وأستراليا والفلبين والهند وسريلانكا والمالديف.

كانت انطلقت فعاليات المسابقة الدولية الشهيرة، لاختيار أجمل وأفضل عارضة أزياء في العالم "Top Model of the World"، في الرابع من شهر يناير الجاري، وتحصل الفائزة بلقب عارضة الأزياء الأفضل والأجمل في العالم، على جائزة مالية أيضا قيمتها 30 ألف دولار، بالإضافة إلى وضع صورها على المجلات العالمية، المتخصصة في مجال الموضة.

وشهدت العروض، عدة فعاليات منها فقرات ترفيهية وفنية وموسيقىة واستعراضية، ومسابقات، بالإضافة إلى رحلات للمدن السياحية، وتنظيم زيارة إلى المناطق الأثرية بالأقصر، ورحلة نيلية، بجانب إقامة فعاليات المسابقة، بعدة مناطق تكشف المزايا السياحية بالبجر الأحمر.

من جانبه قال هشام عزيز أوغلي، أحد المنظمين في تصريح صحفي لـ"الوطن"، أن المسابقة حققت الهدف منها وهو الترويج السياحي في مصر، والرسالة وصلت للعالم أن مصر آمنة.

وأشار إلى استضافة سائحين من جميع أنحاء العالم، ونملك جوا رائعا، ومناخا آمن، وفنادق تفوق فنادق العالم، مؤكدا أن إقامة مثل هذه المسابقات العالمية الشهيرة، تؤكد ريادة الغردقة والبحر الأحمر في مجال سياحة المؤتمرات، وقدرتها على استضافة الأحداث العالمية المهمة، التي تحظي بإهتمام عالمي، وتساعد على التنشيط السياحى في مصر.