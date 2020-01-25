تعتبر أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي من الأطباق الغنية بالعناصر المفيدة للجسم، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها للشيف زينب مصطفى. طريقة عمل بطاطس شيتوس مقادير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي نصف كيلو بطاطس بيوريه ناعمة ملح فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر جاف مجروش الحشو زبادي Advertisements ثوم مفروم التزيين 1 ملعقة صغيرة بابريكا 1 ملعقة كبيرة فلفل أحمر جاف مجروش 1 كوب زبدة مذابة أوراق شبت طريقة تحضير أكواب البطاطس البيوريه بالزبادي تخلط البطاطس البيوريه مع البقدونس والنعناع والملح والفلفل الأسود والشطة يشكل الخليط على شكل أقراص وتجوف من المنتصف يضاف خليط الزبادي والثوم إلى أكواب البطاطس تسيح الزبدة مع البابريكا والشطة وتضاف على الوجه تزين بالشبت وتقدم

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