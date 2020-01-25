الثعابين السبب الرئيسي لانتشار فيروس الكورونا.. إليكم طرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: كريم حسن

أعلن التلفزيون الصيني عن خطورة فيروس الكورونا خاصة أنه تسبب في وفاة 17 حالة في مقاطعة هوبي الصينية، فضلا عن تزايد حالات الإصابة حول العالم لتصل إلى أكثر من 600 حالة في دول متعددة.

وتوصل العلماء أن السبب في انتقال الفيروس إلى البشر هو ثعابين الكرايت، نتيجة انتشار تلك الأنواع من الثعابين في وسط وجنوب الصين، والتي تتميز بالسمية الشديدة المسببة للموت، وللتعرف على مزيد من التفاصيل وعن علاقة الثعابين بانتقال الفيروس إلى البشر.

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