احذر الإفراط في تناول هذه الأطعمة.. تصيب بالأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شهوة الأكل والأطعمة الشهيّة قد تجعل الفرد يُفرط في تناولها سواء لمذاقها اللذيد والذي لا يستطيع البعض مقاومته أو أثناء الجلوس أمام التليفزيون وأثناء العزومات والتجمعات.

وأيًا ما كان السبب، فإن الإفراط في تناول الأطعمة ولو كانت صحيّة وضرورية لأجسامنا قد تؤدي إلى أضرار سلبية وتصيبنا بالعديد من الأمراض.

نستعرض لكم خلال الصفحات التالية، أبرز الأطعمة التي حذّرت منها المؤسسات المعنية بالتغذية والصحة من الإفراط في تناولها وأهم الأضرار التي تسببه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

اللحوم الحمراء

حذرت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير من أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والنقانق يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون، لا سيما بالاشتراك مع السِمنة المفرطة وقلة الحركة.

كما أن اللحوم الغنية بالدهون تمهد الطريق للإصابة باضطرابات أيض الدهون بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية والكوليسترول، مما يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والكبد الدهني.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة تنصح ريستماير بتناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 جرام أسبوعيا على الأكثر، مع مراعاة اختيار الأصناف قليلة الدهون وتحضيرها بشكل صحي كالشواء والطهي بالبخار أو في الفرن.

الزنجبيل؟

بعض الأعراض الجانبية التي قد تظهر عند استهلاك كمية كبيرة من الزنجبيل تتمثل في حرقة المعدة وانتفاخ البطن والإسهال. ويؤدي الإفراط في تناول الزنجبيل أيضا إلى تهيج تجويف الفم أيضا، كما يساعد الزنجبيل على زيادة سيولة الدم.

ولذلك يتعين على المرء، الذي يتناول أدوية سيولة الدم، استشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل، لأنه قد يعزز من فعالية الدواء، وعلى الرغم من فائدة الزنجبيل في علاج القيئ أثناء فترة الحمل، إلا أنه يتعين على السيدات الحوامل استشارة الطبيب قبل تناول الزنجبيل.

السبانخ قد تؤذي أسنانك!

قال الدكتور يوخن شميت طبيب الأسنان الألماني إن السبانخ تعد مفيدة للصحة، غير أن الإفراط في تناولها قد يؤذي الأسنان؛ نظرا لاحتوائها على حمض الأوكساليك "Oxalic acid"، الذي يهاجم مينا الأسنان، وذلك بسبب محتواها العالي من السكر والأحماض.

الفواكه

وحذر الدكتور كارستن ليكوتات الممارس العام الألماني من خطورة الإفراط في تناول الفواكه؛ حيث إنها تحتوي على الفركتوز "سكر الفاكهة"، الذي يرفع خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وأوضح أن أعراض الكبد الدهني تتمثل في تضخم الكبد وانتفاخ البطن واصفرار الجلد والعين، مشيرا إلى أن عدم العلاج يمهد الطريق للإصابة بتليف الكبد.

ولتجنب هذا الخطر، ينصح ليكوتات بتناول الفواكه بمعدل لا يزيد عن حصتين يوميا، مع مراعاة تناول الأنواع قليلة السكر مثل البرتقال والتوت، والإقلال من الأنواع الغنية بالسكر مثل العنب والموز والتفاح.

وحذر ليكوتات أيضا من الإفراط في تناول عصير الفواكه؛ نظرا لأنه يعد مركزا للغاية، ومن ثم غنيا بالسكر، والذي يصل إلى الدم بسرعة.

الجبن

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وحذرت الجمعية الألمانية للتغذية من الإفراط في تناول الجبن بسبب احتوائه على الملح والأحماض الدهنية المشبعة، ما يمهد الطريق لبعض الأمراض.

وأوضحت الجمعية أن الإفراط في تناول الجبن يتسبب في رفع مستوى الكوليسترول بالدم، الذي قد يؤدي إلى انسداد الشرايين والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن الأحماض الدهنية المشبعة قد تحرم الجسم من امتصاص الأحماض الدهنية الأساسية المهمة لتثبيط الالتهابات في الجسم، ما يتسبب في الإصابة بالتهاب المفاصل.

وبالإضافة إلى ذلك يتسبب الإفراط في تناول الجبن في إبطاء وظيفة الكبد، ما يؤدي إلى زيادة نسبة السموم بالجسم ويرفع خطر الإصابة بالسرطان.

وللاستفادة من مزايا الجبن وتجنب مخاطره الصحية تنصح الجمعية بتناول الجبن بكمية لا تزيد عن 50 إلى 60 جرام يوميا.

الملح

قالت خبيرة التغذية الألمانية شتيفاني ريب إن الإفراط في تناول الملح يشكل خطرا جسيما على الصحة؛ حيث إنه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، الذي يمهد الطريق للإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأضافت ريب أن ارتفاع مستوى الصوديوم في الجسم الناجم عن الإفراط في تناول الملح يقترن دائما بفقدان الكالسيوم بشكل متزايد، ما يتسبب في الإصابة بضمور وهشاشة العظام.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى تقليص بكتيريا حمض اللبنيك في الأمعاء، والتي تعد مفيدة لفلورا الأمعاء.

ولتجنب هذه المخاطر لا يجوز للأصحاء تناول الملح بكمية تزيد عن 5 جرامات يوميا، وذلك وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

السكر

حذرت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر من خطورة الإفراط في تناول السكر على جمال البشرة؛ حيث إنه يرفع خطر ظهور البثور في الوجه بأكمله، بالإضافة إلى التجاعيد والهالات السوداء.

وأوضحت فيشر أن السبب في ذلك يرجع إلى أن السكر يُلحق ضررا بألياف الكولاجين، التي تجعل البشرة مرنة ومشدودة، كما أنه يجعل مستوى الأنسولين يرتفع سريعا، الأمر الذي يمهد الطريق لظهور البثور.

كما قالت منظمة الصحة العالمية إن كمية السكر المسموح بها يوميا تبلغ 25 جراما كحد أقصى، موضحة أن هذه الكمية تعادل 6 ملاعق شاي ممسوحة.

وأوضحت المنظمة أن الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة والجمال؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالسكري والتسوس والبدانة والتجاعيد.

الكربوهيدرات

ومن المهم أيضا عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات؛ لأنها عندما تتحول إلى الجلايكوجين، فإنه يتم تخزينها مع الماء في الكبد والعضلات، ما يتسبب في زيادة الوزن، وفق ما نصح المركز الاتحادي للتغذية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب الماء بشكل كاف بمعدل يتراوح بين لترين إلى ثلاثة لترات يوميا؛ نظرا لأن الجسم يقوم بتخزين المزيد من الماء في حال شرب القليل منه. ويمكن تدعيم هذا التأثير من خلال شرب المشروبات المدرة للبول كالقهوة.